«Сообщения об угрозах ложны». Шольц заявил, что СМИ неверно трактуют переговоры Москвы и Берлина

Россия никогда не угрожала Германии из-за санкций и поставок вооружений Украине, заявил газете Die Welt канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, журналисты чересчур вольно интерпретируют сообщения о переговорах Москвы и Берлина. Тем временем, Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал опасным заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что вместе с «поражением» России закончится кризис. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

РФ не угрожала ФРГ эскалацией конфликта на Украине, заявил в интервью газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.

Журналист газеты спросил у канцлера, «угрожал ли Путин Германии эскалацией конфликта» в связи с санкциями и поставками вооружений на Украину. В ответ на это политик отметил, что западные СМИ чересчур вольно понимают официальные сообщения о переговорах Берлина и Москвы.

«По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — заявил канцлер.

В ходе интервью он отметил, что до 30% граждан ФРГ разных политических взглядов не согласны с санкционной политикой правительства Германии и поставками оружия Киеву. «Я дискутирую с сомневающимися и озвучиваю мотивы наших решений: того или иного удается убедить. Очень многие находят правильным осторожный курс правительства», — добавил канцлер.

Он заверил, что правительство ФРГ продолжит поддерживать Украину, в частности, по военной линии. Он напомнил, что после США Германия занимает второе место по объемам оказываемой Киеву помощи.

Также журналист напомнил Шольцу, что на прошлой неделе его подвергли критике в связи с заявлением об уверенности, что президент России рано или поздно будет использовать энергетические вопросы в качестве оружия. Представитель газеты отметил, что прошлое правительство утверждало об обратном. «Мы готовы защищать каждый дюйм». Американские десантники переброшены к границе Украины США размещают 101-ю воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы» на румынской военной авиабазе... 22 октября 10:36

«Я с самого начала понимал, что это может произойти. Для меня это означало следующее: мы можем использовать дешевый российский газ, но мы не должны зависеть от него и необходимо искать другие источники поставок», — заявил канцлер.

«Очень опасное заявление»

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подверг критике заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что вместе с «поражением» России в войне закончится кризис.

«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет», — написал дипломат.

По его словам, подобная «провоенная позиция» Евросоюза продлевает конфликт и страдания мирных людей, что «крайне опасно и неприемлемо».

Будапешт, по его словам, настаивает немедленно заключить мир между сторонами, «более продолжительная война» недопустима.

18 октября Йоханссон в публикации на сайте Еврокомиссии заявила: «Чтобы положить конец этому кризису, Путин должен проиграть. Стремясь разделить нас, Путин только объединил нас».

11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением «для всех».

«Для всех нас важно, чтобы Украина одержала победу <...> Потому что, если выиграет Путин, это будет не только большое поражение для украинцев, но это будет поражение и опасность для всех нас, потому что это сделает мир более опасным, а нас сделает более уязвимыми для дальнейшей российской агрессии», — заявил Столтенберг.

Данные заявления Столтенберга зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «прямым подтверждением участия НАТО в войне против России».

«Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. <…> Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это.», — написал Медведев.