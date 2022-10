«Короткое подлетное время». Россия отреагировала на размещение ядерных бомб США

В нынешний период напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации, указал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он призвал Соединенные Штаты вернуть на свою территорию все ядерное оружие, размещенное ими за рубежом. Дипломат напомнил, что американские авиабомбы развернуты в европейских странах с коротким подлетным временем до российских границ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон вернуть на американскую территорию все ядерное оружие, размещенное Соединенными Штатами в других странах. Его слова дипмиссия распространила в связи с материалом газеты Politico.

В публикации утверждается, что США решили ускорить размещение модернизированных ядерных авиабомб B61-12 в Европе.

По оценкам Антонова, в нынешний период напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации. «В этой связи вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания.

Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО», — говорится в комментарии посла РФ.

По его словам, «представители [вашингтонской] администрации традиционно называют данные боеприпасы тактическими и спекулируют о том, что российский арсенал вооружений аналогичного класса в разы больше американского», передает ТАСС.

«При этом умалчивают, что все наше тактическое ядерное оружие находится в централизованных хранилищах на территории России и не может представлять угрозы для Соединенных Штатов.

Американские же авиабомбы развернуты в европейских странах с коротким подлетным временем до российских границ. Поэтому B61-12, несмотря на их ограниченную мощность, имеют стратегическое значение», — отметил Антонов.

Он добавил, что Вооруженные силы США совместно с партнерами по НАТО регулярно проводят учения по использованию этих боеприпасов. «В настоящее время такая отработка проходит в рамках маневров Steadfast Noon.

Руководство Североатлантического блока утверждает, что мероприятие не направлено против России.

Возникает вопрос: против кого еще альянс, в стратегической концепции которого наша страна названа «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности», тренируется применять ядерное оружие?» — заключил российский дипломат.

Риски ядерной войны

27 октября Пентагон обнародовал стратегию национальной обороны. Основной задачей США в ней названо снижение рисков ядерной войны, и для достижения этой цели американские власти «будут стремиться к взаимодействию с другими государствами, владеющими атомным оружием». В документе также прописано, что наряду с обеспечением собственной безопасности цель Соединенных Штатов — расширить период неиспользования ядерного оружия.

При этом в стратегии Российская Федерация представлена как государство, угрожающее интересам и ценностям США.

На этом фоне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия следит за развитием доктринальных документов стран Запада, в том числе США, Франции и Великобритании. По его оценкам, «язык стратегий этих стран сильно размыт», и российская сторона наблюдает за появлением большого количества сценариев, в том числе вне ядерного контекста, допускающего использование ядерного оружия.

«Наша военная доктрина и соответствующие документы, касающиеся возможного применения ядерного оружия, они очень точны, не допускают никаких двойных толкований.

Там прямо говорится о том, что вне ядерного конфликта ядерное оружие может быть применено, только если существует угроза самому существованию государства»,

— цитирует дипломата РИА Новости.

Ядерный арсенал США

Основу стратегического ядерного потенциала США составляют баллистические ракеты подводных лодок. Соединенные Штаты первыми разработали ядерное оружие и являются единственной страной, которая использовала его в качестве фактического оружия — при бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.

После этого США произвели 66,5 тыс. атомных бомб и ядерных боеголовок — c такой оценкой выступили директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега из Совета по защите природных ресурсов Роберт Норрис в статье, опубликованной в 2009 году в журнале Bulletin of The Atomic Scientists.

В двух правительственных лабораториях — в Лос-Аламосской и Ливерморской им. Лоуренса — с 1945 года было создано в общей сложности около 100 различных типов ядерных зарядов и их модификаций.

На конец сентября 2010 года Пентагон располагал примерно 5113 боезарядами, как уже размещенными на носителях, так и находящимися в активном резерве и на хранении (в это число не включены несколько сотен зарядов, снятых с вооружения и ожидающих утилизации — «Газета.Ru»).

Карибский кризис

Напомним, ровно 60 лет назад — в конце октября 1962 года — был разрешен Карибский кризис, который мог привести к глобальной ядерной войне.

К напряженному противостоянию Москвы и Вашингтона привело размещение в 1961 году Соединенными Штатами в Турции (стране — участнице НАТО) ракет средней дальности «Юпитер», которые беспрепятственно могли достигнуть городов в западной части СССР, включая Москву и главные промышленные центры, что лишало Советский Союз возможности нанести равноценный ответный удар.

В качестве ответной меры на эти действия СССР разместил на Кубе, в непосредственной близости от побережья США, кадровые военные части и подразделения, на вооружении у которых находилось как обычное, так и атомное оружие, включая баллистические и тактические ракеты наземного базирования.