Военная операция РФ на Украине. День 248-й

08.14

Замглавы российского МИД Александр Грушко выразил обеспокоенность в связи с тем, что в доктринальных документов Запада растет число сценариев, допускающих применение ядерного оружия. «Язык ядерных стратегий достаточно размыт, и мы наблюдаем увеличение количества сценариев, в том числе вне ядерного контекста, который допускает применение ядерного оружия. Это, кстати, касается и французской ядерной стратегии», — цитирует Грушко «РИА Новости».



Ранее, напомним, Пентагон опубликовал Стратегию национальной безопасности, в которой Россия характеризуется как «острая угроза».