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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 248-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 248-й день

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РИА Новости
Власти Севастополя сообщили об атаке беспилотников в акватории бухты, в городе были слышны взрывы. Посол России в США Анатолий Антонов 29 октября призвал Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на родину. ООН заявила о необходимости снять препятствия для экспорта удобрений и продовольствия из РФ. Американский экономист Нуриэль Рубини заявил Der Spiegel, что третья мировая война «уже фактически началась». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
10.35

❗️ВСУ предприняли попытку высадить десант в районе Запорожской АЭС — Рогов

10.23

В акватории Севастопольской бухты уничтожили надводный беспилотник.

10.11

В нынешний период напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации, указал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он призвал Соединенные Штаты вернуть на свою территорию все ядерное оружие, размещенное ими за рубежом. Дипломат напомнил, что американские авиабомбы развернуты в европейских странах с коротким подлетным временем до российских границ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

09.58

09.45

❗️После атаки беспилотников в Севастополе движение между районами возможно только на автобусах, паромы и катера не ходят — власти

09.23

09.09

08.49

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад отправить на Украину одеяла и генераторы в преддверии зимы.

08.37

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об уничтожении в Запорожье группы боевиков-выходцев из Чечни в результате «нанесения точечного удара». По его словам, в рядах украинской армии в Запорожье также оказалось много наемников из Польши и Грузии.

08.23

Кадры подготовки личного состава сформированных танковых подразделений.

08.14

Замглавы российского МИД Александр Грушко выразил обеспокоенность в связи с тем, что в доктринальных документов Запада растет число сценариев, допускающих применение ядерного оружия. «Язык ядерных стратегий достаточно размыт, и мы наблюдаем увеличение количества сценариев, в том числе вне ядерного контекста, который допускает применение ядерного оружия. Это, кстати, касается и французской ядерной стратегии», — цитирует Грушко «РИА Новости».

Ранее, напомним, Пентагон опубликовал Стратегию национальной безопасности, в которой Россия характеризуется как «острая угроза».

08.07

08.03

❗️Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты. «В городе никакие объекты не поражены. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — написал он в Telegram, призвав жителей сохранять спокойствие.

По информации ТАСС, около 04:20 мск в городе был слышен сильный взрыв, а затем еще несколько хлопков.

08.00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 248-го дня с начала спецоперации РФ на Украине.

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