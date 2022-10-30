«Это возмутительно». Запад требует от России вернуться к зерновой сделке

Россия на время приостанавливает свое участие в зерновой сделке после атаки беспилотников на Севастополь со стороны Украины. Соответствующие указания уже даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле. В США и Евросоюзе призвали Москву срочно отменить свое решение. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости «жесткой международной реакции» на решение РФ, «как на уровне ООН, так и на других уровнях». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия вчера приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Кроме того, РФ запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН. «Свобода слова не дала еды» Одной из главных причин, которые вывели граждан Туниса на улицы, стали экономические трудности и... 28 октября 12:43

В письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу постоянный представитель России Василий Небензя прямо указал, что безопасный «зерновой коридор» использовали для организации теракта в Севастопольской бухте.

«Атака прикрывалась безопасными коридорами, предназначенными для реализации так называемой черноморской инициативы», — говорится в послании.

Корабли и портовая инфраструктура Севастополя, подвергшиеся атаке, использовались для обеспечения работы коридора, подчеркнул Небензя.

В связи с нападением Россия не может «гарантировать безопасность гражданских судов», следующих по коридору в рамках «зерновой сделки». Действие соглашения приостановлено с 29 октября. «Соответствующие инструкции были даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле», — добавил постпред.

«Не сегодняшнее решение»

Президент Украины Владимир Зеленский во вчерашнем вечернем обращении к нации заявил, что решение выйти из соглашения российская сторона приняла ужа давно.

«Это не их сегодняшнее решение. Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре — тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием», — отметил он.

«Сейчас требуется жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне «Большой двадцатки». Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть», — резюмировал политик.

«Нет никаких причин»

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что у Москвы не было причин для приостановки участия в сделке и односторонний выход из нее «возмутителен». Военная операция РФ на Украине. День 249-й Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом. Италия в середине... 30 октября 14:46

«Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», — сказал американский лидер журналистам на избирательном участке в Уилмингтоне (цитата по CNN).

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал РФ вернуться к участию в соглашении: «Мы призываем правительство России возобновить участие в инициативе, действовать в полном соответствии с договоренностью».

«Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией участия в операциях зерновой инициативы в Черном море при посредничестве ООН», — добавил он.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также призвал Россию «отменить свое решение». «Оно ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса», — говорится в его посте в Twitter.

Озабоченность в связи с ситуацией с продовольствием после решения России также выразили в МИД Италии. «Это означает отнять еду у миллионов людей, живущих в нищете», — подчеркнул вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства страны Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera.

«Дипломатия на всех уровнях»

Источник РИА Новости сообщил, что Анкара на всех уровнях проводит телефонную дипломатию с Москвой по ситуации с зерновой сделкой.

«На всех уровнях», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, ведутся ли в настоящее время переговоры между РФ и Турцией.

На уточняющий вопрос, будут ли обнародованы какие-либо детали «телефонной дипломатии», источник подчеркнул, что «ситуация сложная». «В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет», — добавил он.

«С террористами договариваться нельзя»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обвинил в срыве соглашения Киев и его «кураторов».

«За срывом зерновой сделки стоит киевский режим и их кураторы в лице США и Великобритании. Атака на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, обеспечивающие безопасность продовольственного маршрута в Черном море, была спланированной провокацией», — подчеркнул он.

«Зерновая сделка — яркий пример того, что с террористами и их спонсорами договариваться нельзя. Срыв зерновой сделки говорит о том, что сегодня Запад возглавляют лжецы и трусы», — добавил Шеремет.

По его мнению, срыв сделки выгоден США и Великобритании, так как это ввергнет страны Евросоюза в еще больший кризис, «сначала энергетический» в результате подрыва газопроводов «Северный поток», «а теперь и продовольственный».

О сделке

Пакет документов, регулирующих вывоз продовольствия с Украины, был подписан 22 июля в Стамбуле. Россия заключила с ООН меморандум о том, что организация будет способствовать отмене антироссийских санкций, направленных на создание препятствий экспорту сельхозпродукции и удобрений. NYT: нападение на российские корабли в Севастополе совершили ВСУ Удар по российским кораблям в Севастополе нанесли Вооруженные силы Украины, сообщает The New York... 30 октября 12:35

Россия, Турция, Украина и ООН создали Совместный координационный центр в Стамбуле. Его сотрудники досматривали все суда, чтобы пресечь контрабанду оружия и исключить провокации. Сделка была заключена на срок до 19 ноября.

По данным ООН на 26 октября, гуманитарным коридором на Черном море смогли воспользоваться 390 судов, вывезших около 8,9 млн т продовольствия (преимущественно кукурузы — 41%) из портов Одессы, Южного и Черноморска.

Российская сторона неоднократно заявляла о несоблюдении основной договоренности о том, что зерно должно преимущественно идти в беднейшие страны. Так, по данным МИД РФ, половина всех поставок пришлась на Евросоюз и такие развитые государства, как Великобритания, Израиль и Южная Корея. Госсекретарь США Энтони Блинкен эту информацию отрицает. 28 октября он заявил, что «глобальному Югу, странам в Африке, Азии и других [частях света], остро нуждающихся в данных поставках» ушло две трети от общего объема.