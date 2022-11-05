Бэтмен и богатырь, украинский язык с Венеры, распад СССР. О чем Путин поговорил с историками

Президент России Владимир Путин на встрече с историками в честь Дня народного единства рассказал, как западные страны «подносили фитиль» к распаду РФ, какое место занимает Россия в европейской цивилизации, что привело к ситуации на Украине, а также о популяризации страны через массовую культуру. Также в ходе встречи патриарх Кирилл рассказал президенту, какую роль в российской истории занимали его предшественники, а глава СВР Сергей Нарышкин — как «деструктивные силы» пытаются расколоть российское общество. О чем говорили историки, президент и другие участники мероприятия, — в материале «Газеты.Ru».

Во внутренние дела Украины после распада СССР активно вмешивались западные страны, они же, «сея ненависть, подносили фитиль» к распаду России, заявил президент Владимир Путин на встрече в «Манеже» с историками и представителями традиционных религий по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

«После распада СССР Украина прошла путь прямого вмешательства западных стран в ее внутренние дела. Собственно, и в России пытались сделать то же самое. <…> Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», — сказал президент.

По его словам, на Украине в сознание людей были внедрены «псевдоценности, которые создали анти-Россию, сея ненависть, насилую сознание людей и лишая их подлинной истории». Президент отметил, что в одном из залов выставки, где проходила встреча с историками, рассказывается о том, что работа над этим проводилась «на уровне серьезных научных центров с хорошим финансированием».

В связи с этим Путин выразил мнение, что «столкновения России с возникшим на территории Украины неонацистским режимом» нельзя было избежать, поскольку ситуация была доведена до той стадии, когда возникла опасность не только для РФ, но и непосредственно «самоубийственной для украинского народа». По его словам, уровень влияния иностранных государств на Украину схож с тем, какое они оказывали на Россию в 1917 году, «грея руки на трагедии нашего народа».

«И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа», — сказал Путин.

Уроки истории и место России в европейской цивилизации

Отвечая на вопрос Ильи Демакова, лауреата премии «Учитель года — 2017» о методике преподавания истории в российских школах и возможности отказа от курса европоцентричности, президент отметил, что «сутью истории являются попытки понять законы развития». По его словам, нет ничего удивительного в том, что курсы строятся вокруг европейских государств, поскольку в течение долгого времени они оставались «центрами мироздания». Теперь, считает президент России, «это в прошлом, уже в прошлом». В пример он привел другие страны и их население.

«У Португалии самой большой колонией была Бразилия. В Португалии сегодня 10 млн человек, а в Бразилии – 200 млн. В Великобритании сегодня 67 млн, а только в одном индийском штате – 241 млн. В самой крупной стране Европы – ФРГ, 84 млн, а в одной только провинции Гуандун в Китае – 126 млн», — сказал он.

Президент России также рассказал, что у европейских стран помимо «великой культуры и истории» есть высокие технологии и «прекрасный человеческий капитал с хорошим образованием». И добавил, что Россия «безусловно» является частью европейской цивилизации. Польша потребовала от Германии $1,3 трлн за Вторую мировую. России тоже выставят счет Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба... 28 октября 18:24

Изменение места европейских стран в контексте мировой истории, по мнению Путина, связано не с технологиями и образованием, которые есть у этих государств, а с потенциалом.

«Посмотрим на Индию. Талантливый народ, целеустремленный, с драйвом внутреннего развития. Индия добьется выдающихся результатов в развитии – сомнений нет. Почти полтора миллиарда человек – вот это потенциал! Или 10 миллионов, или 80… Тоже можно хорошо жить. Можно хорошо жить, можно достичь высокого качества жизни, но это другой потенциал и другое значение в современном мире и в будущем», — заявил он.

Путин также выразил мнение, что уровень благосостояния европейских, бывших колониальных держав был построен на «ограблении» Африки, включая работорговлю.

Поглощение Украины и либеральная конъюктура

Говоря об уроках истории, Путин также упомянул, что в изучении предмета необходимо, чтобы излагались достоверные факты.

«Если у нас выставка посвящена событиям на Украине, то, конечно, как можно вообще говорить о том, что Украинский фронт освободил Европу, что это Украина освободила Европу? Бред! На этом фронте воевали одни украинцы? А Карельский фронт? Там, воевали одни карелы? <…> Это нужно отсекать, нужно рассказывать реальные факты, и говорить, что происходило в недавней истории и что сейчас происходит и что может произойти», — считает президент.

По его словам, нельзя допускать ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы ученых-гуманитариев нередко подгонялись под заданные шаблоны. По мнению Владимира Путина, вольное обращение с историческими фактами происходит и в странах Запада, где «многое определяет текущая радикально-либеральная конъюктура».

«Извращенное отношение к истории, вольное обращение с ней коверкает сознание людей, размывает ценности, подтачивает жизненную опору <…> лишить людей их корней, обречь на беспамятство. <…> Подобные попытки были и в отношении России, они и не прекращаются, но мы вовремя и твердо поставили им прочный заслон. <…> Наша позиция по сохранению исторической памяти вызывает у некоторых стран на Западе раздражение», — добавил президент. «Красные линии обозначены». В МИДе назвали границы, которые нельзя переступать Украине и Западу Красной линией для России станут поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения, заявили... 10 октября 11:33

И рассказал, что в ряде европейских государств — Польше, Венгрии, Румынии — зреет идея поглощения Украины.

Бэтмен, место патриарха и деструктивные силы

Иностранный член Сербской академии наук и искусств Наталья Нарочницкая в разговоре с президентом посетовала на уровень преподавания истории и то, что ее внуки хотят получить в подарок футболки с иностранными супергероями, а не с богатырями. Путин согласился и предложил заниматься популяризацией национальных исторических героев в массовой культуре с ранних лет.

«Что касается внешней атрибутики, то она очень важна. Но она не будет работать, если не будет ложиться на всю систему воспитания. Начиная с детского сада. Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь — нет. Это должно быть в мультиках, фильмах, детской литературе. … На это необходимо опираться. Чтобы подтолкнуть этот процесс, мы сегодня здесь и собрались», — отметил Путин.

Украинский язык с Венеры

Кроме того, президенту провели экскурсию по ЦВЗ «Манеж» — и показали стенд с текстовыми материалами, видеозапись беседы опубликовал телеканал Минобороны «Звезда». Как говорится в публикации, на стенде были представлены выдержки из украинских учебников.

«А вот эти учебники меня просто потрясли. Когда я узнал, что язык с Венеры, что ему 140 тысяч лет, я думал, что это анекдоты. Мы тут сегодня это повесили и поставили тачскрин, чтобы можно было читать на русском языке, мы сделали перевод», — рассказал шеф-редактор проекта «Россия – моя история» Александр Мясников.

«Украинский язык с Венеры?», — переспросил Владимир Путин.

«Да, с Венеры. 140 тысяч лет. Я думал, что это анекдот, и про копание Черного моря думал, что это анекдот», — ответил Мясников.

На мероприятии также выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который рассказал о роли патриархов в истории российского государства.

«Кто были такие патриархи? Они рядом с царем всегда сидели – царь и патриарх. История России, история церкви и государства настолько тесно переплетены, что их разорвать невозможно. У нас есть попытки изучения духовных начал в разных форматах, но, безусловно, к этому нужно отнестись более серьезно, показывать все духовное многообразие России», — отметил он. «Навязать демократию – значит сломать страну» Главным мотивом устранения режима полковника Муаммара Каддафи называют усталость. Он правил страной... 02 ноября 10:58

Также впервые после совещания Совбеза РФ 21 февраля, когда была признана независимость ДНР и ЛНР, перед президентом публично выступил глава СВР Сергей Нарышкин, который одновременно возглавляет Российское историческое общество. Он заявил, что деструктивные силы целенаправленно пытаются разрушить историческую память и расколоть российское общество.

«Существуют деструктивные силы, которые целенаправленно пытаются разрушить нашу историческую память, чтобы расколоть общество и посеять рознь. <…> Именно по такому сценарию развивались события на Украине, когда буквально на глазах одного поколения из процветающей советской Украинской республики эта республика превратилась в диктатуру и послушный, злобный инструмент агрессивных по отношению к России тоталитарно-либеральных режимов Запада», — сообщил Нарышкин.