«За несколько месяцев до СВО». Иран подтвердил поставки дронов в Россию

Украинские власти неоднократно заявляли, что российские военнослужащие применяют на Украине беспилотники, произведенные в Иране. В октябре Евросоюз ввел санкции против иранской компании Shahed Aviation Industries. И в Тегеране, и в Москве факт поставок отрицали. Сегодня же иранский МИД уточнил, что дроны действительно поставлялись, но «в ограниченном количестве» и «за несколько месяцев» до начала спецоперации РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан признал, что Тегеран передал Москве партию беспилотников, но подчеркнул, что это было сделано еще до начала спецоперации на Украине. «Мы передали ограниченное количество беспилотников России», — цитирует министра The Washington Post (WP). «Навязать демократию – значит сломать страну» Главным мотивом устранения режима полковника Муаммара Каддафи называют усталость. Он правил страной... 02 ноября 10:58

Хоссейн Амир Абдоллахиан добавил, что летательные аппараты были отправлены «за несколько месяцев» до признания РФ независимости республик Донбасса и начала вооруженного конфликта.

Иранский министр отметил также, что его страна по-прежнему привержена идеи прекращения конфликта. «Если (у Киева — «Газета.Ru») есть какие-либо документальные доказательства того, что Россия использовала иранские беспилотники на Украине, они должны предоставить их нам», — сказал он. «Если нам докажут, что Россия использовала иранские беспилотники против Украины, мы не останемся равнодушными к этому», — заверил он.

Амир Абдоллахиан также опроверг информацию о том, что Иран якобы планирует поставлять России ракеты. С таким заявлением в ноябре выступил Белый дом.

Тегеран признал поставку дронов российской армии лишь спустя несколько месяцев после заявлений западных стран об их применении в конфликте. Ранее иранские официальные лица отрицали, что поставляли вооружение ВС РФ. Буквально на этой неделе посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани называл подобные обвинения «абсолютно необоснованными» и заявлял о нейтралитете Ирана. Военная операция РФ на Украине. День 255-й В Харьковской области поражен пункт управления СБУ, сообщили в Минобороны РФ. По меньшей мере... 05 ноября 18:54

3 ноября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани призвал Киев провести двустороннюю встречу на уровне экспертов для изучения данных о применении иранских беспилотников.

«Эмоциональные заявления и голословные обвинения не способствуют разрешению кризиса на Украине. Вместо того, чтобы выдвигать Ирану необоснованные претензии, власти этой страны должны откликнуться на наши конструктивные предложения и провести двустороннюю встречу», — указывал он.

20 октября Евросоюз внес иранскую компанию Shahed Aviation Industries, выпускающую дроны, в санкционный список «за материальную поддержку» боевых действий на Украине. США и другие страны Запада призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести расследование и выяснить, использовала ли Россия иранские беспилотники для атак на украинские объекты.

«Украина научена доверять только фактам»

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что его министерство в тесной координации с украинскими причастными ведомствами будет продолжать принимать «максимально жесткие меры», чтобы исключить использование Россией иранского оружия «для убийств украинцев и уничтожения критической инфраструктуры». «Украина научена доверять только фактам», — написал он в соцсетях.

Николенко также назвал «инсинуациями» заявления иранского министра о том, что украинская сторона якобы отказалась от встречи с иранскими экспертами «под давлением западных партнеров».

Министр отметил, что в Тегеране «должны осознавать», что последствия соучастия в «преступлениях РФ против Украины» будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России.

Только российские беспилотники?

Газета WP сообщила о поставках иранских беспилотников в Россию в августе 2022 года. Издание утверждало, что российские грузовые самолеты забрали партию дронов, которые способны нести боеприпасы для атак, 19 августа. В Кремле эту информацию опровергли, назвав «вбросом», но при этом подчеркнули, что отношения с Ираном «развиваются динамично, развивались и раньше и будут развиваться».

Вооруженные силы Украины неоднократно заявляли об атаках дронов. Как считают в Киеве, пророссийские силы использовали иранские беспилотники типа Shahed.

Армия Ирана часто сообщает о том, что поставляет дроны крупнейшим мировым державам. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи тоже неоднократно восхвалял эффективность иранских беспилотников и высмеивал западное «заламывание рук по поводу их опасности». Во время поддержанных государством демонстраций, посвященных захвату посольства США в 1979 году, активисты размахивали плакатами, на которых были изображены треугольные дроны.