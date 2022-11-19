«Например, до конца декабря»: В Минобороны Украины предположили, что ВСУ могут вернуться в Крым

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов допустил, что Вооруженные силы страны «вернутся в Крым» уже к концу декабря. По его словам, военнослужащие готовы продолжать сражаться всю зиму, а к весне конфликт с Россией может уже завершиться. При этом мирные переговоры возможны, только когда российские войска «будут готовы покинуть каждую пядь Украины», подчеркнул он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель министра обороны Украины, генерал-майор Владимир Гаврилов считает, что конфликт с Россией может завершиться к весне 2023 года, а Крым украинские военнослужащие возьмут уже к концу декабря. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

«Внутри украинского общества есть решение, что мы идем до конца. Неважно, какой сценарий обсуждается. Люди заплатили кровью, отдали много сил за то, чего мы уже добились», — заявил он в интервью Sky News.

По словам Гаврилова, украинские войска будут продолжать сражаться всю зиму, несмотря на суровые температурные условия и истощение. Украина не может медлить, поскольку любая пауза даст российским военным больше шансов для перегруппировки и переброски подкрепления, подчеркнул он.

Замминистра также выразил мнение, что Москва, предлагая переговоры, заинтересована лишь во временном перемирии.

«Поэтому мы не имеем права останавливаться. Мы должны продвигаться вперед», — указал он.

Мирные переговоры, по его словам, возможны только после того, как российские войска будут готовы покинуть «каждую пядь Украины, включая Крымский полуостров». «Мы можем прийти в Крым, например, до конца декабря. Возможно, возможно. Не исключено, что так и будет», — добавил он.

Если Россия сможет получить подкрепление, «важно быть готовым к длительной битве», отметил замглавы оборонного ведомства. «Конечно, в этом случае война займет какое-то время. Но я чувствую, что к концу весны эта война закончится», — заключил он.

Только передышка

Президент Украины Владимир Зеленский ранее тоже заявил, что Россия с помощью «краткосрочного перемирия» хочет всего лишь получить передышку в боевых действиях.

По его мнению, единственная возможность заключить подлинный мир с Россией — выполнить десять пунктов, изложенные им ранее, а «аморальные» компромиссы только приведут к новым жертвам.

«Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие — передышку, чтобы восстановить силы. Кто-то назовет это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию», — отметил Зеленский в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в Галифаксе.

«Настоящий долговременный и честный мир может явиться результатом лишь полного демонтажа всех элементов российской агрессии», — добавил он.

Среди пунктов, которые Зеленский ранее называл как необходимые для перемирия, — вывод российских войск, радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и восстановление территориальной целостности Украины.

Политико-дипломатический путь

Ранее издание The Daily Beast сообщило, что администрация президента Владимира Зеленского готовит план по возвращению полуострова Крым в состав Украины, причем основным механизмом стратегии станет «политико-дипломатический путь». Военная операция РФ на Украине. День 269-й Украинские войска нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС, утверждают... 19 ноября 23:03

Согласно информации портала, план по захвату Крыма разрабатывается под руководством представителя президента Украины по Крыму Тамилы Ташевой. Сама чиновница подтвердила, что курирует направление, и добавила, что для реализации плана уже создается подпольная сеть информаторов в российском регионе.

Спецслужбы Украины прогнозируют захват полуострова к весне или лету 2023 года, но, по ее мнению, это может произойти еще раньше. «Я действительно верю, что мы вернем Крым обратно Украине в более короткие сроки», — заявила она.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.