Зеленский предложил создать международную организацию со штаб-квартирой в Киеве или Одессе

Украина запускает инициативу, согласно которой до 60 судов с украинским зерном могут отправить в беднейшие страны Африки, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Несколько стран мира уже объявили о выделении значительных сумм на поддержку этой инициативы. Зеленский также предложил создать новую международную организацию штаб-квартирой в Киеве или Одессе «для реагирования на мировые угрозы».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), в рамках которой Киев планирует отправить по меньшей мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса.

«Каждое отправленное судно обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек. Шестьдесят судов дадут гарантию продовольственной безопасности для миллионов людей. Это будет один из самых больших вкладов в глобальную стабильность – реальный, нужный шаг», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина планирует отправить зерно в такие страны как Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кения, Йемен и другие, где проблема нехватки продовольствия и голода наиболее острая.

«У нас уже есть значительные результаты в рамках сотрудничества с Продовольственной программой ООН, но мы можем сделать больше», — пообещал глава государства.

Зеленский отметил, что Киев в рамках запускаемой им зерновой инициативы рассчитывает отправлять не менее 10 судов с продовольствием в месяц в страны, которым угрожает голод «Украину ждет ужасающая зима». Столтенберг призвал поставить Киеву зимнюю одежду и лекарства Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «ужасающим» начало зимы для Украины. Он заявил, что... 25 ноября 23:55

По итогам учредительного саммита свой инициативы будет подписано совместное заявление, открытое для присоединения других участников. «Мы будем приветствовать не только присоединение, но и любой другой формат участия в этой программе», — рассказал Зеленский.

Инициатива Украины предусматривает, что страны, которые поддержат ее, будут напрямую закупать агропродукцию у украинских производителей, а затем передавать ее странам, находящимся на грани голода.

Сбор средств

К предложенному плану уже присоединились более 20 стран, представители которых «собрались на установочную встречу», некоторые в формате видеоконференции, сообщил президент Украины. Еще более 10 государств готовятся присоединиться, сказал он.

«Сейчас мы уже подсчитываем деньги: на сегодня, на первой учредительной встрече мы уже собрали более $150 млн», — заявил украинский президент.

Некоторые страны выделили десятки миллионов долларов на реализацию идеи, пишет издание «Европейская правда». Бельгия объявила, что внесет вклад в размере €10 млн. Австрия выделит €3,8 млн, Польша — €20 млн.

Президент Франции Эммануэль Макрон в онлайн-обращении к саммиту сообщил, что Франция выделит €6 млн в дополнение к €14 млн, выделенным ранее Всемирной продовольственной программе ООН.

По данным «Европейской правды», первые три корабля в рамках инициативы должны были отправиться из Одессы в Судан, Сомали и Йемен. Одно судно, профинансированное Германией, уже отправлено в Эфиопию.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство 25 ноября согласовало направление в Судан, Йемен, Кению и Нигерию 125 тыс. тонн зерна. Это решение принято в рамках исполнения указа Зеленского «О предоставлении гуманитарной помощи государствам Африки и Азии».

Новая организация

Президент Украины в ходе саммит также предложил создать новую международную организацию «для реагирования на мировые угрозы всех видов» со штаб-квартирой в Киеве или Одессе, пишет ТАСС, цитируя главу государства.

«Сегодня я хочу предложить в продолжение этой инициативы создать новый международный институт, который станет новым эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые угрозы. Все: продовольственные, гуманитарные, безопасные», — сказал Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин ранее многократно критиковал реализацию соглашения по вывозу зерна из морских портов Украины, заявляя, что большая часть продовольствия направляется не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. Он сравнивал действия европейских стран с колонизаторами и обвинял Евросоюз в обмане. При этом то, куда направляется украинское зерно, не было предметом зерновой сделки, а выбор стран-получателей никак не оговаривался.

Путин также предупреждал, что в случае нарушения Украиной своих обязательств Москва оставляет за собой право выйти из зернового соглашения. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

В начале ноября Путин заявил, что только 4% зерна поступило с территории Украины беднейшим странам, хотя «вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран». Все остальное — 46% — ушло в основном в страны ЕС, утверждал российский президент.

Ранее зерновую сделку, действие которой заканчивалось 19 ноября, продлили на 120 дней.