В Белоруссии введут смертную казнь за госизмену

В Белоруссии могут ввести смертную казнь за государственную измену. Депутаты нижней палаты парламента страны проголосовали за соответствующий законопроект в первом чтении. Документ также предусматривает введение уголовного наказания за распространение фейков о Вооруженных силах Белоруссии.

Смерть за госизмену

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии приняли в первом чтении проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента страны в Telegram-канале. Согласно документу, за государственную измену должностное лицо могут приговорить к смертной казни. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

По информации пресс-службы Палаты представителей Белоруссии, «проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию второй части статьи 356 УК» — «Измена государству. Нововведения предусматривают «возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего».

«В этой связи приводятся в соответствие также статьи 58 и 59 УК («Пожизненное лишение свободы» и «Смертная казнь» – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что изменения в законодательство вносятся для «оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».

Наказание за фейки об армии

Законопроект также предусматривает освобождение от наказания человека, который «участвовал в приготовлении к нападению на учреждения», но «своевременно предупредил государственные органы» или «иным образом оказал содействие в предотвращении» теракта, говорится в Telegram-канале нижней палаты парламента Белоруссии.

«Целью подготовки проекта закона является принятие мер упреждающего характера за совершение преступлений экстремистской (террористической) направленности», — поясняется в сообщении.

Кроме того, согласно законопроекту, человека могут освободить от уголовной ответственности «за приготовительные действия к диверсии в случае ее предотвращения».

«В диспозицию статьи 369-1 УК вносится дополнение в целях установления ответственности за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Республики Беларусь», — добавили в пресс-службе парламента Белоруссии.

Там пояснили, что введение этой правовой нормы депутаты считают «действенной превентивной мерой распространению заведомо ложной несоответствующей действительности информации о белорусской армии и других «силовых структурах».

Смертная казнь в Белоруссии

Белоруссия — единственное государство в Европе и СНГ, где не отменена смертная казнь. На референдуме 1996 года граждане страны проголосовали за то, чтобы оставить высшую меру наказания. Эту меру поддержали 80,5% белорусов.

Смертная казнь может быть назначена мужчинам, которые совершили преступление после 18-летия и не достигли к моменту вынесения приговора 65 лет. Высшая мера наказания предусматривает расстрел. С 1990 года в Белоруссии расстреляли более 400 человек, после 2000 года количество смертных приговоров сократилось.

По Уголовному кодексу Белоруссии, к смертной казни могут приговорить мужчин, которые развязали и ведут агрессивную войну, занимаются международным терроризмом, убили одного или нескольких человек. Высшая мера также предусмотрена за геноцид, преступления против безопасности человечества (например, незаконное содержание в заключении, рабство) и применение оружия массового поражения. При этом ни одна из статей не требует обязательного смертного приговора. Украина планирует ввести санкции в отношении почти 2 тысяч граждан РФ, Белоруссии и других стран Украина введет санкции в отношении почти 2 тыс. музыкантов, журналистов, блогеров и представителей... 06 декабря 20:23

В Евросоюзе неоднократно осуждали Белоруссию за применение высшей меры наказания. В частности, в сентябре 2021 года Совет Европы призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь.

В том же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране можно провести всенародное голосование по отмене смертной казни.

«Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос <…> Все-таки я думаю, что большинство за сохранение. Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать», — сказал Лукашенко на заседании конституционной комиссии.

В 2019 году он также говорил после переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, что «референдум ввел смертную казнь в Белоруссии, только референдум может ее отменить».

Он уточнил, что власти страны часто проводят опросы общественного мнения по этой теме. Так как большинство граждан все еще поддерживают смертную казнь, Лукашенко не счел проведение референдума необходимым.

«Спешка здесь может только навредить», — считает глава государства.