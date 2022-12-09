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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 289-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 289-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Как только Швеция вступит в НАТО, она направит свой военный контингент в Европу, сообщил глава Минобороны страны. Госсекретарь США Блинкен заявил, что Москва и Вашингтон могут договориться без дополнительных двусторонних договоренностей. Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по вопросу массовых поставок оружия Украине от западных партнеров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:15

9:08

США готовят еще один пакет военной помощи Украине на $275 млн, пишет Reuters. По данным агентства, Вашингтон поставит Киеву системы против беспилотников и ПВО, в том числе ракеты для установок HIMARS.

9:03

Россия обратилась в Совбез и Генассамблею ООН по поводу обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

8:50

8:37

После вступления в НАТО Швеция направит своих военных в Европу, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на министра обороны страны Пола Йонсона.

«Мы хотим таким образом внести свой вклад в укрепление альянса», — заявил Йонсон.

По его словам, присоединение Швеции к альянсу — это ключевая задача нового кабинета министров. Предполагается, что шведские войска будут направлены в Восточную Европу в Силы быстрого реагирования НАТО, которые планируется расширить с нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. военнослужащих.

Йонсон отметил, что до 2026 года власти страны планируют повысить расходы на оборонную сферу — с 1,3 до 2% ВВП.

8:25

8:17

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что несмотря на напряженные отношения с Россией, Москва и Вашингтон могут взаимодействовать в определенном круге вопросов, сообщает ТАСС.

«Мы постоянно демонстрировали, что, несмотря на наличие, мягко говоря, проблем в наших более широких отношениях <...>, мы можем работать по конкретным вопросам, определенным интересам, чтобы понять, можем ли мы добиться прогресса», — так он прокомментировал обмен заключенными.

По его словам, освобождение из-под стражи баскетболистки Бриттни Грайнер указывает на то, что Россия и Соединенные Штаты способны прийти к согласию без каких-либо дополнительных двусторонних договоренностей.

8:10

Россия запросила заседание Совбеза ООН по проблеме массовых поставок оружия Украине со стороны Запада. Оно состоится в пятницу, 9 декабря.

8:02

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию событий в зоне спецоперации на Украине.

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