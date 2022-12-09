Военная операция РФ на Украине. День 289-й

США готовят еще один пакет военной помощи Украине на $275 млн, пишет Reuters. По данным агентства, Вашингтон поставит Киеву системы против беспилотников и ПВО, в том числе ракеты для установок HIMARS.
Россия обратилась в Совбез и Генассамблею ООН по поводу обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
После вступления в НАТО Швеция направит своих военных в Европу, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на министра обороны страны Пола Йонсона.
«Мы хотим таким образом внести свой вклад в укрепление альянса», — заявил Йонсон.
По его словам, присоединение Швеции к альянсу — это ключевая задача нового кабинета министров. Предполагается, что шведские войска будут направлены в Восточную Европу в Силы быстрого реагирования НАТО, которые планируется расширить с нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. военнослужащих.
Йонсон отметил, что до 2026 года власти страны планируют повысить расходы на оборонную сферу — с 1,3 до 2% ВВП.
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что несмотря на напряженные отношения с Россией, Москва и Вашингтон могут взаимодействовать в определенном круге вопросов, сообщает ТАСС.
«Мы постоянно демонстрировали, что, несмотря на наличие, мягко говоря, проблем в наших более широких отношениях <...>, мы можем работать по конкретным вопросам, определенным интересам, чтобы понять, можем ли мы добиться прогресса», — так он прокомментировал обмен заключенными.
По его словам, освобождение из-под стражи баскетболистки Бриттни Грайнер указывает на то, что Россия и Соединенные Штаты способны прийти к согласию без каких-либо дополнительных двусторонних договоренностей.
Россия запросила заседание Совбеза ООН по проблеме массовых поставок оружия Украине со стороны Запада. Оно состоится в пятницу, 9 декабря.