Военная операция РФ на Украине. День 289-й

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После вступления в НАТО Швеция направит своих военных в Европу, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на министра обороны страны Пола Йонсона.

«Мы хотим таким образом внести свой вклад в укрепление альянса», — заявил Йонсон.

По его словам, присоединение Швеции к альянсу — это ключевая задача нового кабинета министров. Предполагается, что шведские войска будут направлены в Восточную Европу в Силы быстрого реагирования НАТО, которые планируется расширить с нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. военнослужащих.

Йонсон отметил, что до 2026 года власти страны планируют повысить расходы на оборонную сферу — с 1,3 до 2% ВВП.