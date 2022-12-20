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Политика

Зеленский посетил Бахмут. Это его вторая поездка в Донбасс за месяц

Пресс-секретарь президента Украины подтвердил, что Зеленский побывал в Бахмуте

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут (российское название — Артемовск), вручил награды бойцам и уже уехал из города. Кадры визита показал телеканал «Дом». Отмечается, что с начала месяца украинский лидер дважды побывал на подконтрольной Киеву части ДНР. В свою очередь, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов утверждает, что бойцы ВСУ в районе Артемовска и Соледара «выдохлись и отказываются идти в атаку».

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Бахмут (российское название — Артемовск), передает 20 декабря украинский телеканал «Дом».

Визит Зеленского не был анонсирован. Это вторая с начала месяца поездка украинского лидера в Донбасс — 6 декабря он заявлял, что побывал в Славянске.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил факт поездки главы государства, уточнив, что «Зеленский наградил бойцов в Бахмуте и уже покинул город», сообщает РБК-Украина.

«В последние месяцы российские силы ведут бои за Артемовск, освобождение которого, как говорил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, позволит перейти к освобождению северной части республики», — пишет ТАСС.

Зеленский называл Бахмут (Артемовск) и Соледар самыми горячими и болезненными участками фронта.

В сегодняшней сводке Минобороны РФ говорится, что «на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия»:

«В районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка Донецкой народной республики в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля», — рассказали в ведомстве.

16 декабря в МО РФ сообщали, что «ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении более 40 человек, а российские военные продолжают наступать»:

«В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белогоровка Луганской народной республики отражены три контратаки противника», — уточнили в министерстве.

В свою очередь, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов утверждает, что украинские военные якобы «выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара». По его оценкам, ВС РФ «движутся хорошими темпами на всем протяжении линии соприкосновения, освобождая от противника новые участки».

«Мы отмечаем ситуацию, что противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой», — сказал помощник главы Чечни в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее во вторник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко также говорил, что ВСУ отказались от наступательных действий на участках возле этих городов и «перешли в глухую оборону из-за потерь в живой силе и технике». По его словам, украинские отряды, дислоцирующиеся в Артемовске (Бахмуте), якобы «начали целенаправленно уничтожать уцелевшие жилые дома и социальные объекты».

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