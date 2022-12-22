«Цели достигнуть не удалось». Что пишут западные СМИ о визите Зеленского в США

За улыбками и рукопожатиями — и новым пакетом военной помощи на сумму $1,85 млрд — украинский президент и его советники продолжают подталкивать Вашингтон к передовым вооружениям, которые Байден не хочет предоставлять, пишет газета The Washington Post. В свою очередь, обозреватель The Telegraph утверждает, что визит Зеленского в США может указывать на то, что государства Запада якобы начали пересматривать свою политику предоставления помощи Киеву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось достичь цели своего визита в Соединенные Штаты и получить более современные вооружения, утверждают колумнисты газеты The Washington Post. «Разговор о справедливом мире». Зачем Зеленский прилетел в США Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, прилетев на американском военном... 21 декабря 22:17

«Помимо искренних выражений благодарности и твердых обещаний о постоянной поддержке со стороны Америки, президент Владимир Зеленский и президент Байден встретились в среду с конкретными, а иногда — и разными целями переговоров», — говорится в публикации.

С пакетом помощи США в размере $47 млрд, запрошенным Байденом на 2023 год, оба лидера стремились заручиться поддержкой нового состава Палаты представителей, возглавляемой республиканцами. «По словам высокопоставленного представителя администрации, для Зеленского было важно использовать свою значительную личную харизму, чтобы донести до законодателей аргументы «о том, что это действительно борьба за демократию». Военная операция РФ на Украине. День 302-й Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Джо Байден поддержал проведение саммита... 22 декабря 11:15

Для самого Зеленского цель заключалась в призыве к поставкам более мощного оружия, чтобы повысить способность Украины начать крупное наступление против укрепившихся российских войск в следующем году. Было мало признаков того, что он преуспел, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — полагают авторы.

Издание отмечает, что система ПВО «Патриот» была включена в новый пакет помощи Киеву.

В свою очередь, представители Пентагона заявили, что у Украины уже достаточно танков, и что американские M1 Abrams слишком сложны в обслуживании и в эксплуатации.

Отвечая на вопрос на совместной пресс-конференции с Зеленским о ракетах, которые позволят украинским силам поражать цели на территории России, Байден предупредил, что такое вооружение может разрушить единство НАТО относительно поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 21 декабря 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 21 декабря 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне, 21 декабря 2022 года Полную галерею можно посмореть

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«Они не собираются воевать с Россией», — сказал американский президент о Североатлантическом альянсе.

«Со своей стороны, администрация США стремилась обсудить взгляды Зеленского на дипломатию: в частности, что ему нужно, чтобы Киев был в максимально сильной позиции и смог бы ускорить начало переговоров», — пояснил WP высокопоставленный чиновник.

Но тот факт, что существует единодушие в борьбе с Москвой, не означает, что Вашингтон и Киев идут в ногу, следует из текста.

«Это была возможность для Байдена и Зеленского серьезно поговорить о том, куда мы идем, чтобы убедиться, что мы едины в общих целях и понимаем друг друга», — указал Иво Даалдер, экс-посол США в НАТО, а ныне — президент Чикагского совета по глобальным делам. «Байден по-прежнему беспокоится о том, чтобы не зайти слишком далеко и слишком быстро, опасаясь эскалации. Зеленский хочет дать понять, что ему нужна эта постоянная поддержка, которую, откровенно говоря, могут предоставить только Соединенные Штаты», — заключил он. «Россия сделала меня дипломатом». Что известно о новом после США в Москве Линн Трейси начинала свою дипломатическую карьеру в Москве в 1987 году. Спустя 35 лет она... 21 декабря 22:09

«Есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации. Одна из них включает уход России со всей территории Украины, которую она в настоящее время оккупирует, включая Крым и районы восточного Донбасса, захваченные ею в 2014 году. Другой — отход к линиям 2014 года. Третий уровень вывода будет включать Донбасс, но не Крым.

Зеленский дал понять, что не поддержит последние два варианта, отметив, что «мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории».

«На данный момент это своего рода академическая дискуссия, поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре», — заключили в Белом доме. «Западу придется сделать намного больше». В Британии оценили оказываемую Киеву помощь Страны Запада не предоставили Украине никаких средств для отражения ракетных ударов и атак беспилотников... 21 декабря 20:10

На этом фоне обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон утверждает, что визит Зеленского в США может указывать на то, что государства Запада якобы начали пересматривать свою политику предоставления помощи Киеву.

«Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою осажденную страну», — считает автор. По его оценкам, приезд украинского лидера может также свидетельствовать о «неподдельной обеспокоенности украинского руководства» текущими реалиями.