Переговоры у камина. Как началась встреча Зеленского и Байдена

Вечером 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США с официальным визитом. Это первый известный случай, когда Зеленский покинул страну после начала спецоперации. Администрация Джо Байдена заявляла, что «визит подчеркнет непоколебимую приверженность США поддержке Украины».

Самолет с украинским президентом сел на авиабазе в окрестностях Вашингтона. На лужайке у Белого дома его встретил Байден с супругой Джилл. Американский лидер поприветствовал Зеленского словами «Господин президент, с возвращением».

В овальном кабинете Зеленский вручил Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS, поставленной Киеву США. Кроме двусторонних переговоров президентов в программе у Зеленского выступление перед конгрессом. Западные СМИ сообщали, что Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы добиться выделения дополнительной финансовой поддержки и оружия.