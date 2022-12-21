Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Сын Горди Хоу: не хочу, чтобы Овечкин побил достижение отца, забив... 00:18
Онколог Борзяница перечислил первые признаки рака языка 00:10
Каждый десятый россиянин назвал электронный девайс лучшим... 00:00
Стратегический резерв нефти США снизился до уровня... 21.12.2022, 23:59
В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет... 21.12.2022, 23:53
Foot Mercato: Роналду прилетел в Саудовскую Аравию 21.12.2022, 23:50
В Прикамье мобилизованный погиб в ДТП... 21.12.2022, 23:47
Пентагон: Украине потребуется несколько месяцев, чтобы... 21.12.2022, 23:45
В Екатеринбурге двое мужчин избили пьяную девушку 21.12.2022, 23:44
Более 50 рейсов задержаны в аэропортах Москвы... 21.12.2022, 23:44
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Переговоры у камина. Как началась встреча Зеленского и Байдена

Вечером 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США с официальным визитом. Это первый известный случай, когда Зеленский покинул страну после начала спецоперации. Администрация Джо Байдена заявляла, что «визит подчеркнет непоколебимую приверженность США поддержке Украины».

Самолет с украинским президентом сел на авиабазе в окрестностях Вашингтона. На лужайке у Белого дома его встретил Байден с супругой Джилл. Американский лидер поприветствовал Зеленского словами «Господин президент, с возвращением».

В овальном кабинете Зеленский вручил Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS, поставленной Киеву США. Кроме двусторонних переговоров президентов в программе у Зеленского выступление перед конгрессом. Западные СМИ сообщали, что Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы добиться выделения дополнительной финансовой поддержки и оружия.

Скопировать ссылку
Картина дня
«Россия сделала меня дипломатом». Что известно о новом после США в Москве
Сенат США утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России
«Неуместно и цинично». В Москве отреагировали на обвинения главы МИД Франции в пропаганде
МИД России выразил протест французскому послу из-за высказываний Катрин Колонна о теракте в ЦАР
«Западу придется сделать намного больше». В Британии оценили оказываемую Киеву помощь
Sky News: при поставках оружия Украине Запад недооценил военные возможности России
Пентагон: Украине потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot
Байден на встрече с Зеленским заявил, что Россия использует зиму как оружие
Более 50 рейсов задержаны в аэропортах Москвы в связи с непогодой
Парламент предложил переименовать должность президента Татарстана
Новости
Кадыров рассказал об успехах бойцов из Чечни в зоне СВО
Сын Горди Хоу: не хочу, чтобы Овечкин побил достижение отца, забив в пустые ворота
Онколог Борзяница перечислил первые признаки рака языка
Каждый десятый россиянин назвал электронный девайс лучшим приобретением в 2022 году
Стратегический резерв нефти США снизился до уровня 1983 года
В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной
Foot Mercato: Роналду прилетел в Саудовскую Аравию
Все новости
Военная операция РФ на Украине. День 301-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 301-й день
Отравилась неизвестным веществом: 17-летняя футболистка ЦСКА скончалась в гостях у подруги
В возрасте 17 лет умерла футболистка молодежной команды ЦСКА Виктория Виноградова
Призыв на срочную службу с 21 до 30 лет. О чем говорил Шойгу на коллегии МО
Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва в армию с 18 лет до 21 года
«Разговор о справедливом мире». Зачем Зеленский прилетел в США
Владимир Зеленский прибыл в США на военном самолете с первым визитом с начала СВО
«Страна дает армии все, что просят». Путин рассказал о повышении боевых возможностей войск
Путин призвал исследовать вооружение НАТО и применить эти данные для разработок в России
«Стратегически важный производственный комплекс». Что известно о Ковыктинском месторождении газа
Путин запустил работу Ковыктинского месторождения и участка «Силы Сибири»
«Не переживай, и тебе позвоню»: Макрону — 45
«Для семьи космос не расстояние». Интервью с режиссером Дмитрием Киселевым о фильме «Мира»
Режиссер фильма «Мира» Киселев объяснил, почему не хотел бы снимать кино в космосе
«Таких Смешариков вы еще не видели». Как культовый мультсериал отметит 20-летие
Интервью с генпродюсером ГК «Рики» Юлией Николаевой к 20-летию «Смешариков»
Конец «гаданиям на кофейной гуще». Послания Федеральному собранию в этом году не будет
Песков подтвердил перенос послания Путина Федеральному собранию на 2023 год
Медведев прилетел в Китай с письмом Си Цзиньпину от Путина
Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина и обсудил с лидером КНР спецоперацию
«Говорю абсолютно искренне». Матвиенко пообещала, что второй волны мобилизации не будет
Матвиенко сообщила, что тема новой волны мобилизации не стоит на повестке дня
Россия и Белоруссия применили тактику США и НАТО в ядерной сфере
«Коммерсант»: Москва переняла практику НАТО в ядерной сфере, которую раньше критиковала

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+