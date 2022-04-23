«Берегите Россию». 15 лет назад умер Борис Ельцин

23 апреля 2007 года ушел из жизни первый президент России Борис Ельцин. Будучи строителем по образованию, он сумел достичь высоких постов в КПСС, но в историю вошел как один из самых ярых противников партии. Несмотря на противоречивость своей фигуры, Ельцин до сих пор остается одним из главных символов современной России. Именно его подпись стоит под принятой 12 июня 1990 года Декларацией о государственном суверенитете РСФСР. Спустя ровно год Ельцин будет избран первым президентом, а спустя еще год в стране появится традиция отмечать День России.

Хотя за Борисом Ельциным и закрепился образ демократа, его политика была не столь однозначной. В октябре 1993 года он вопреки положениям Конституции разогнал законно избранный парламент страны, а после отказа депутатов повиноваться отдал приказ об обстреле Белого дома танками. Легитимность победы Ельцина на вторых в истории страны президентских выборах в 1996 году до сих подвергается сомнению — главу государства неоднократно обвиняли в нарушении избирательного законодательства и массовых фальсификациях.

Простым россиянам президентство Ельцина запомнилось в первую очередь шоковыми экономическими реформами, приватизацией, гиперинфляцией, неудачной военной кампанией по восстановлению конституционного порядка в Чечне и дефолтом 1998 года. Под конец своего второго президентского срока Борис Ельцин испытывал серьезные проблемы со здоровьем, что стало причиной досрочного сложения полномочий и передачи власти занимавшему в тот момент пост председателя правительства Владимиру Путину.

31 декабря 1999 года Ельцин завещал преемнику: «Берегите Россию»; и навсегда ушел из политики. Даже несмотря на свое несогласие с некоторыми решениями Путина (например, о восстановлении советского гимна), он никогда не позволял себе критику в его адрес.