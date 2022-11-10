Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Магазин приложений RuStore попал в список обязательных программ... 10:26
Жена Диброва показала, как выглядит ее грудь после пластической... 10:24
Между производителям оружия и участниками СВО наладят механизм... 10:22
Экс-президент США Трамп отрицает, что разозлился из-за результатов... 10:22
В Челябинске будут судить пихавшую насильно еду в рот... 10:21
Греф: объем выдачи кредитов Сбера вернулся на докризисный уровень 10:20
Lada Vesta загорелась на ходу в центре Уфы 10:18
Росгвардия в ходе СВО уничтожила цех по ремонту лодок... 10:18
В Петербурге рецидивист-романтик украл корзину роз... 10:18
Shot: в Томске задержали 36-летнего мужчину, пытавшегося поджечь... 10:16
Фото

Дорогой Леонид Ильич: 40 лет назад умер Брежнев

10 ноября исполняется 40 лет со дня, когда умер последний «классический» генсек Леонид Брежнев. На протяжении 18 лет – с 1964 по 1982 год – он возглавлял СССР, став вторым по длительности правления советским лидером после Иосифа Сталина.

Среди достижений «дорогого Леонида Ильича» часто отмечают внешнеполитические успехи, «разрядку» напряженных отношений с США. А так называемый «период застоя», начавшийся с приходом к власти Брежнева, многие из поколения 70-х вспоминают с ностальгией. Это были годы освоения космоса, развития авиации и энергетики.

Несмотря на то, что именно во время правления Брежнева «развитый социализм» начал проигрывать историческое соревнование капитализму, генеральный секретарь редко вызывал у народа негатив. Каким был Брежнев – со своими привычками, голосом, бровями, – показываем в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
По мнению Суровикина, на правом берегу возникла угроза «полной изоляции» российской группировки
Военная операция РФ на Украине. День 260-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 260-й день
Что известно о гибели замглавы Херсонской области Стремоусова
Врио главы Херсонской области Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Стремоусова
В посольстве РФ заявили, что Путин может принять участие в саммите G20 в видеоформате
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о возвращении из плена 35 военнослужащих
«Ъ»: Китай может потеснить Россию на рынке Центральной Азии
Казахстан намерен отгружать 1,5 млн тонн нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан
Новости
Магазин приложений RuStore попал в список обязательных программ для предустановки
Жена Диброва показала, как выглядит ее грудь после пластической операции
Между производителям оружия и участниками СВО наладят механизм обмена информацией
Экс-президент США Трамп отрицает, что разозлился из-за результатов выборов в Конгресс
В Челябинске будут судить пихавшую насильно еду в рот 3-летнему мальчику воспитательницу
Греф: объем выдачи кредитов Сбера вернулся на докризисный уровень
Lada Vesta загорелась на ходу в центре Уфы
Все новости
«Достаточно небольшого толчка». Чем опасны разломы на дне Ладоги
Сотрудник РАН Анохин рассказал, в каком случае Санкт-Петербург может остаться без питьевой воды
Как добыть God of War: Ragnarok полностью на русском языке
Диски с God of War: Ragnarok полностью на русском языке появились в ОАЭ, Польше и на Украине
«Бабушка попросила за работу с внуками зарплату»
Менеджер из Москвы – о странном требовании своей матери
Тест: угадайте актера из популярного советского фильма по усам и шляпе
Вспомните, как выглядели артисты в известных советских кинокартинах
Черная пятница. Как не стать жертвой интернет-мошенников в сезон распродаж
Эксперты перечислили пять мошеннических схем, которых стоит опасаться в «Черную пятницу»
«Все еще может причинить много урона»: генсек НАТО заявил, что не стоит недооценивать Россию
Генсек НАТО заявил, что у России есть мощный военный потенциал
Леди в черном. Звезды на премии CFDA Fashion Awards 2022
«Чтобы избежать конфронтации». Путин не поедет на саммит G20, пишет Bloomberg
Bloomberg: Лавров будет представлять Россию на саммите G20
Бороться с эгоизмом и разрушением семьи: о чем говорится в указе Путина о госполитике
Путин подписал указ об основах госполитики по укреплению традиционных ценностей
В одном ряду с Хрущевым и Януковичем. За что британского короля закидали яйцами
Короля Карла III с женой забросали яйцами в Йорке
Российские туристы летели в Мадрид и попали в Мардин. Но есть и другая версия
В российской туротрасли назвали фейком публикации о Мардине, Мадриде и русских туристах
«Можно укомплектовать в течение месяца». Когда ракеты «Сармат» встанут на боевое дежурство
Генерал Есин сообщил, что ракеты «Сармат» уже произведены «в должном количестве»
Блогера Некоглая депортируют. Но не за пародию на пехотинца с гранатами
Суд постановил депортировать блогера Некоглая из России

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+