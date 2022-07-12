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Цветы, пепел и тысячные очереди. Япония простилась с Синдзо Абэ

В центре Токио состоялись похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Церемония прошла в закрытом режиме в буддийском храме Дзодзёдзи, в ней приняли участие только родные и близкие друзья японского политика.

Отдать дань памяти погибшему пришел действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он назвал Абэ «хорошим другом». На церемонии также присутствовали вице-премьер Таро Асо, бывший глава кабмина Ёсихидэ Суга и генсек Либерально-демократической партии Тосимицу Мотэги.

На территории храма было организовано место, где желающие могли оставить цветы и подношения возле портрета убитого экс-премьера. Возле него образовались большие очереди. Многие приехали в Токио из регионов.

После окончания церемонии катафалк с телом Абэ отправился на кремацию. Тысячи японцев вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь бывшего премьера.

Как сообщают СМИ, Абэ могут похоронить в городе Нагато. Там похоронен его отец, экс-глава МИД Японии Синтаро Абэ.

На бывшего премьера напали 8 июля во время уличного выступления. Убийца выстрелил из самодельного обреза дважды и сразу был задержан. Абэ на вертолете доставили в больницу, но там он скончался от потери крови.

Абэ дольше всех в истории Японии занимал пост премьера. Даже действующий глава кабмина, с которым у Абэ ранее были разногласия, часто называл его премьер-министром без приставки «экс».

Как в Японии прошла церемония прощания с Синдзо Абэ — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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