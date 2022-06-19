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«Восстановить СССР невозможно». В Баку умер Геннадий Бурбулис

Бывший госсекретарь и первый вице-премьер российского правительства Геннадий Бурбулис скончался 19 июня в Баку. Ему было 76 лет.

Сообщается, что в столицу Азербайджана он прибыл для участия в международном форуме, где 17 июня — за два дня до смерти — выступил на заседании на тему «Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция». На полях IX Глобального Бакинского форума политика также спросили, как он относится к «попыткам современной России возродить СССР». «Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно», — приводит слова Бурбулиса портал Haqqin.az.

Будучи одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства, Бурбулис в 1991—1992 годах занимал должности Государственного секретаря и первого заместителя председателя правительства России. Участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР. Был депутатом Госдумы I и II созывов (1993—1999), вице-губернатором Новгородской области (2000—2001), а также членом Совета Федерации от этого региона (2001—2007).

О его жизни и пути в политике — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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