«Три гипотезы остаются вероятными». В Lancet не исключили лабораторного происхождения COVID-19

Комиссия по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet допустила лабораторное происхождение коронавируса. Ученые назвали вероятными все три варианта, при которых коронавирус мог возникнуть искусственно. По их словам, США не предоставляют полную информацию об исследованиях SARS-вирусов, которые проводились до пандемии COVID. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад по итогам двух лет исследований. В нем допускается, что COVID-19 мог возникнуть в лаборатории. В документе сказано, что США отказываются раскрывать подробности исследований вирусов, связанных с COVID-19, и это мешает провести полноценную независимую экспертизу, с помощью которой можно было бы ответить, как появился COVID-19.

Комиссию создали в июне 2020 года, чтобы изучить природу вируса. Основной целью комиссии была разработка рекомендаций, которые помогли бы предотвратить новые вспышки инфекционных заболеваний.

«На момент публикации данного отчета все три гипотезы, связанные с лабораторным происхождением (вируса), являются все еще вероятными: инфицирование при работе «в поле», инфицирование природным вирусом в лаборатории и инфицирование модифицированным вирусом в лаборатории», - говорится в докладе.

В докладе отмечается, что до вспышки COVID-19 не было проведено ни одного независимого, прозрачного и научно обоснованного расследования в отношении биоинженерии SARS-подобных вирусов. Также исследователям Lancet не предоставили лабораторные тетради, базы данных, записи электронной почты и список учреждений, участвующих в таких исследованиях. «Эти технологии у нас были еще до пандемии»: почему Россия не создала аналог вакцины Pfizer В Новосибирске уже к 2020 году была создана технологическая элементная база для синтеза мРНК... 15 сентября 11:06

«Комиссия еще не исследовала американские лаборатории, занимающиеся манипуляциями с вирусами, подобными SARS-CoV, и не изучили детали исследований, которые проводились в Ухане. Более того, Национальный институт здравоохранения США (NIH) отказался раскрывать подробности исследований вирусов, связанных с SARS-CoV, которые он поддерживал. Там предоставляли лишь тщательно отредактированную информацию», — говорится в докладе.

В Lancet отметили, что для поиска наиболее вероятного источника вируса по-прежнему не хватает независимой, научной и совместной работы по этому вопросу. «Поиск источников вируса требует непредвзятой, независимой, прозрачной и тщательной работы международных групп в области вирусологии, эпидемиологии, биоинформатики и других смежных областях при поддержке всех правительств», — отметили там.

Американские биотехнологии

В июне председатель комиссии Lancet по коронавирусу, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на конференции в Испании заявил, что COVID-19 был создан в лаборатории с помощью американских технологий.

«Более того, он (Сакс) признает, что при создании вируса использовались американские биотехнологии», — отметил ведущий проекта.

В сентябре 2021 года Сакс распустил рабочую группу, которая исследовала происхождение коронавируса, из-за ее связей с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, президент которой является категорическим противником версии искусственного происхождения коронавируса. По данным The Wall Street Journal, эта нью-йоркская организация ранее использовала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей в институте вирусологии в китайском городе Ухань, где произошла первая вспышка COVID-19. При этом Сакс пообещал, что будет собрана новая комиссия. «Мы видим финишную черту». Глава ВОЗ заявил о скором конце пандемии Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в обозримом будущем пандемия COVID-19 должна закончиться... 14 сентября 20:04

В августе начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что Минобороны РФ допускает причастность Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению нового коронавируса.

«С 2009 года агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов», — заявил Кириллов.

Он отметил, что экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы «Предикт» позволяет предположить преднамеренный характер пандемии.

В связи с этим вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала ВОЗ начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, отметив, что США «в течение длительного времени намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов».

«Это военно-биологический ящик Пандоры, который США открывают и наполняют уже не раз. Поэтому список того, какие вирусы и патогены они разрабатывают и вбрасывают, открытый», — подчеркнула Яровая.

Уханьские мыши

27 августа, разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. Вашингтон считает, что китайские власти не знали о COVID-19 до вспышки заболевания.

«Разведсообщество США смогло достичь широкого согласия по ряду ключевых вопросов. Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии», - говорится в докладе.

По первоначальной версии, COVID возник после того, как житель китайского Уханя съел летучую мышь. Затем администрация экс-президента США Дональда Трампа обвинила в распространении вируса китайских ученых, Всемирной организации здравоохранения и правительства КНР.

«Мир сегодня страдает от неправомерных действий китайского правительства. То, что Китай скрывал информацию об «уханьском» вирусе, позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии и стоило сотней тысяч жизней американцев и более миллиона людей по всему миру. <…> Китай полностью контролирует ВОЗ, несмотря на то, что он платит лишь $40 млн в год, в то время, как США платят примерно $450 млн в год!», — заявил Трамп.

В начале сентября 2022 израильские специалисты пришли к выводу, что пандемия COVID никак не связана с летучими мышами.

«Проведенное нами всестороннее исследование вызывает серьезные сомнения относительно возможности того, что летучие мыши являлись источником вспышки COVID-19», - сказала руководитель исследования доктор Мария Вайнберг.

По мнению учёных, летучие мыши обладают чрезвычайно эффективной иммунной системой, которая позволяет им легко справляться с вирусами, смертельными для других млекопитающих. Исследователи отмечают, что хотя и существуют доказательства того, что источником древних подвидов коронавируса могли быть летучие мыши, спустя два года после пандемии COVID-19 нельзя быть уверенными относительно происхождения именно этого варианта.