Комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад по итогам двух лет исследований. В нем допускается, что COVID-19 мог возникнуть в лаборатории. В документе сказано, что США отказываются раскрывать подробности исследований вирусов, связанных с COVID-19, и это мешает провести полноценную независимую экспертизу, с помощью которой можно было бы ответить, как появился COVID-19.
Комиссию создали в июне 2020 года, чтобы изучить природу вируса. Основной целью комиссии была разработка рекомендаций, которые помогли бы предотвратить новые вспышки инфекционных заболеваний.
«На момент публикации данного отчета все три гипотезы, связанные с лабораторным происхождением (вируса), являются все еще вероятными: инфицирование при работе «в поле», инфицирование природным вирусом в лаборатории и инфицирование модифицированным вирусом в лаборатории», - говорится в докладе.
В докладе отмечается, что до вспышки COVID-19 не было проведено ни одного независимого, прозрачного и научно обоснованного расследования в отношении биоинженерии SARS-подобных вирусов. Также исследователям Lancet не предоставили лабораторные тетради, базы данных, записи электронной почты и список учреждений, участвующих в таких исследованиях.
«Комиссия еще не исследовала американские лаборатории, занимающиеся манипуляциями с вирусами, подобными SARS-CoV, и не изучили детали исследований, которые проводились в Ухане. Более того, Национальный институт здравоохранения США (NIH) отказался раскрывать подробности исследований вирусов, связанных с SARS-CoV, которые он поддерживал. Там предоставляли лишь тщательно отредактированную информацию», — говорится в докладе.
В Lancet отметили, что для поиска наиболее вероятного источника вируса по-прежнему не хватает независимой, научной и совместной работы по этому вопросу. «Поиск источников вируса требует непредвзятой, независимой, прозрачной и тщательной работы международных групп в области вирусологии, эпидемиологии, биоинформатики и других смежных областях при поддержке всех правительств», — отметили там.
Американские биотехнологии
В июне председатель комиссии Lancet по коронавирусу, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на конференции в Испании заявил, что COVID-19 был создан в лаборатории с помощью американских технологий.
«Более того, он (Сакс) признает, что при создании вируса использовались американские биотехнологии», — отметил ведущий проекта.
В сентябре 2021 года Сакс распустил рабочую группу, которая исследовала происхождение коронавируса, из-за ее связей с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, президент которой является категорическим противником версии искусственного происхождения коронавируса. По данным The Wall Street Journal, эта нью-йоркская организация ранее использовала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей в институте вирусологии в китайском городе Ухань, где произошла первая вспышка COVID-19. При этом Сакс пообещал, что будет собрана новая комиссия.
В августе начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что Минобороны РФ допускает причастность Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению нового коронавируса.
«С 2009 года агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов», — заявил Кириллов.
Он отметил, что экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы «Предикт» позволяет предположить преднамеренный характер пандемии.
В связи с этим вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала ВОЗ начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, отметив, что США «в течение длительного времени намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов».
«Это военно-биологический ящик Пандоры, который США открывают и наполняют уже не раз. Поэтому список того, какие вирусы и патогены они разрабатывают и вбрасывают, открытый», — подчеркнула Яровая.
Уханьские мыши
27 августа, разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. Вашингтон считает, что китайские власти не знали о COVID-19 до вспышки заболевания.
«Разведсообщество США смогло достичь широкого согласия по ряду ключевых вопросов. Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии», - говорится в докладе.
По первоначальной версии, COVID возник после того, как житель китайского Уханя съел летучую мышь. Затем администрация экс-президента США Дональда Трампа обвинила в распространении вируса китайских ученых, Всемирной организации здравоохранения и правительства КНР.
«Мир сегодня страдает от неправомерных действий китайского правительства. То, что Китай скрывал информацию об «уханьском» вирусе, позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии и стоило сотней тысяч жизней американцев и более миллиона людей по всему миру. <…> Китай полностью контролирует ВОЗ, несмотря на то, что он платит лишь $40 млн в год, в то время, как США платят примерно $450 млн в год!», — заявил Трамп.
В начале сентября 2022 израильские специалисты пришли к выводу, что пандемия COVID никак не связана с летучими мышами.
«Проведенное нами всестороннее исследование вызывает серьезные сомнения относительно возможности того, что летучие мыши являлись источником вспышки COVID-19», - сказала руководитель исследования доктор Мария Вайнберг.
По мнению учёных, летучие мыши обладают чрезвычайно эффективной иммунной системой, которая позволяет им легко справляться с вирусами, смертельными для других млекопитающих. Исследователи отмечают, что хотя и существуют доказательства того, что источником древних подвидов коронавируса могли быть летучие мыши, спустя два года после пандемии COVID-19 нельзя быть уверенными относительно происхождения именно этого варианта.