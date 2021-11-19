Самое долгое лунное затмение за 500 лет. Как это было

Частичное затмение Луны проходило в пятницу, 19 ноября, с 9.03 до 15.04 по московскому времени. Оно стало самым продолжительным за почти 600 лет.

В России это уникальное явление было видно жителям Дальнего Востока. Лучше всего затмение смогли рассмотреть на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области.

Лучше всего частичное лунное затмение можно было наблюдать из Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии.

«Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное», — рассказали в «Роскосмосе».

Каким увидели затмение Луны в разных частях света, — в фоторепортаже «Газеты.Ru»