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Погода

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Жаркая погода в Москве, 23 июня 2021 года Жаркая погода в Москве, 23 июня 2021 года

«Небольшой дождик возможен»: когда москвичам ждать прохлады

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Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдет рекордная жара

23 июня в Москве был побит температурный рекорд за всю историю измерений — в середине дня температура достигла отметки в 34,8 °C. Из-за чего погода в столичном регионе день за днем бьет рекорды, и когда уже придет относительная прохлада, — в материале «Газеты.Ru».

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Когда уйдет жара

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Газете.Ru», что уже в воскресенье москвичи дождутся понижения рекордно высоких температур — местами даже возможны кратковременные дожди.

В комментарии он отметил, что рекордная жара в Москве держится из-за стационарного антициклона, который долго функционирует и медленно разрушается. Но в воскресенье антициклон начнет уходить на восток, и Москва с Подмосковьем окажутся на его западной периферии.

«Это все равно теплая часть антициклона, но уже есть вероятность того, что несколько понизится давление. Не очень сильно, но все-таки оно будет около нормы, сейчас заметно выше. И вот уже в воскресенье существует вероятность появление небольшой облачности и даже местами возможны кратковременные дожди: такое сочетание говорит о том, что, конечно же, на большей части территории Москвы и Московской области дождя не будет, но кое-где небольшой дождик возможен, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в воскресенье, 27 июня, температура будет +30… +32 °C в отличие от нынешних +34… +36 °C. Это на 6-7 °C выше нормы, сейчас же превышение составляет 10-11 °C

«В понедельник-вторник температурный фон тоже высокий, примерно на четыре-пять градусов выше нормы, но все-таки уже облачность появляется, а облачность означает, что та мощная солнечная энергия, которая соответствует периоду летнего солнцестояния, обладает наибольшей силой. По расчетам в понедельник и вторник температурный фон +25… +30 °C. Уже будет облачная погода с прояснениями», —
пояснил специалист.

Температурный рекорд в Москве

Руководитель Гидрометцентра также рассказал, что 23 июня между 14.00 и 15.00 в Москве была зафиксирована температура 34,8 °C — самая высокая за всю историю наблюдений (с 1879 года).

«До этого рекордное значение было +34,7 °C, и он был зафиксирован 120 лет назад: в 1901 году. Это характеристика того, насколько это экстремальная ситуация», — подчеркнул Вильфанд.

Он также обратил внимание и на «сумасшедшие» ночные температуры. Например, в ночь с четверга на пятницу температура будет составлять +20… +22 °C — такие значения характерны для нормальной дневной температуры в пятой пятидневке июня.

«Будет ли нечто подобное экстремальное [в дальнейшем этим летом] – мы эту погоду спрогнозировали за три-четыре дня до ее наступления. В течение этого лета будут и периоды похолодания, но говорить, будет ли такая экстремально жаркая погода снова трудно, это за пределами современных возможностей прогнозирования. Но если она будет наступать, то за три-четыре дня предупредим» — заключил синоптик.

Где еще заметили погодные аномалии

В Санкт-Петербурге погодная ситуация схожа с Москвой — там городской рекорд по жаре бьют пятый день подряд. Сегодня, как написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, на главной городской метеостанции температурная отметка достигла +31,4°, что является максимумом с 1917 года. Воздух при этом продолжает прогреваться.

На прошлой неделе с масштабными наводнениями, к которому привели продолжительные ливневые дожди, столкнулся Крым. В результате катаклизма были затоплены центральные улицы, дома и здания Керчи и Ялты (в некоторых других районах также ввели штормовое предупреждение), закрыты пляжи, а часть населения эвакуирована. Сейчас полуостров ожидает масштабной помощи из федерального центра. В ближайшие дни в Крыму снова ожидаются ливни.

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Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Мужчина на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года Мужчина на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года
Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года
Затопленная улица в центре Ялты, 18 июня 2021 года Затопленная улица в центре Ялты, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Подтопление одной из улиц в Ялте, 18 июня 2021 года Подтопление одной из улиц в Ялте, 18 июня 2021 года
Вид на реку Водопадную, которая вышла из берегов после продолжительных дождей в Ялте, 18 июня 2021 года Вид на реку Водопадную, которая вышла из берегов после продолжительных дождей в Ялте, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года

«Прошел циклон, принес с моря влажный воздух, влага вылилась на прибрежье. Прослеживается связь между интенсивностью выпадающих осадков, ростом из-за глобального потепления температуры Черного моря и северной части Тихого океана. Температуры там в последнее время находятся на максимуме», — прокомментировал URA.ru возможные причины наводнений в Крыму заведующий лаборатории климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

В середине июня в Забайкальском крае несколько регионов пострадали от обильных дождей и последующего паводка. Были разрушены деревянные мосты, некоторые села оказались отрезаны от райцентра, частично подтоплены участки дороги и почти 300 жилых домов. Службы экстренного реагирования были вынуждены эвакуировать людей в пункты временного размещения на лодках и вертолетах, а режим чрезвычайной ситуации был введен сразу в восьми районах. Пик прохождения паводка намечен на 25-27 июня.

Мощные ливни с молниями на предыдущей недели прошли в Краснодаре. Были размыты улицы и дома Анапы и Геленджика, а также некоторые пляжи.

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На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Спецтехника на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Спецтехника на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Разрушенный дом на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Разрушенный дом на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Сотрудники МЧС РФ на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Сотрудники МЧС РФ на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Местный житель на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Местный житель на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Мальчик на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Мальчик на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Военнослужащий на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Военнослужащий на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год
Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год

Аномально жаркая погода наблюдается этим летом в Коми. Накануне в Сыктывкаре температура поднялась составила +31,5°. После этого был перекрыт абсолютный максимум дня 22 июня, который удерживался с 1919 года. Также вызывает опасения лидер по пожарам Якутия, где, по мнению метеорологов, сухая и жаркая погода сохранится до конца июня.

В Ростовской области потепление ожидается вплоть до +40°, там, а также в Татарстане и Нижегородской области объявлено штормовое предупреждение. Экстремальная засуха и жара прогнозируется и в ряде регионов центральной России.

Нетипичное погодное явление 23 июня затронуло Челябинскую область. В Магнитогорске и его окрестностях обрушился крупный град. В ГУ МЧС по региону уже предупредили, что до утра следующего дня по всей области пройдут ливни, град и грозы, непогода будет сопровождаться шквалистым ветром.

Второй год подряд засуха наблюдается в трех южных степных районах Новосибирской области, где уже погибли посевы на площади более 100 га. В областном Минсельхозе отмечают, что ситуация остается серьезной, поскольку осадков даже меньше, чем в прошлом году, когда из-за засухи были снижены нормы по сбору зерновых культур.