Число умерших в России от коронавируса за сутки стало максимальным с начала пандемии

В Москве за минувшие сутки выявили 5 498 новых случаев коронавируса, госпитализировано 1 598 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19 в своем Telegram-канале.

Скончались в столице за прошедшие сутки 114 пациентов, 659 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Всего в стране за сутки умерло рекордное количество людей – 737 жертв пандемии. 3 июля от коронавируса скончались 697 человек, что также было новым рекордом. До этого максимальная смертность по стране обновлялась ежедневно предыдущие четыре дня.

При этом в Москве выздоровели за сутки 6 019 пациентов, переболело более 1,1 млн москвичей.

По всей России динамика отрицательная – заболело за сутки 23 378 человек, выздоровели от коронавирусной инфекции 18 411 человек. Охвачены коронавирусом все регионы страны. Лидерами остаются Москва (5-6 тыс. новых случаев ежесуточно), Подмосковье (за минувшие сутки – 2,5 тыс. новых случаев на всю область), Санкт-Петербург (1869 новых случаев за сутки). На четвертом месте – Нижегородская область, там выявлено 454 новых случая COVID-19 за сутки.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 5 658 672 случая коронавируса. Выздоровели из них 5 101 852 человека, умерли 139 316 человек.

При этом, по данным «Яндекса», в России введено 42 830 589 доз вакцины (для полной вакцинации нужны две прививки).

В Москве привились более 2 млн человек из 12 млн населения. 26 июня мэр Москвы Сергей Собянин также констатировал, что столица заново переживает эпидемию.

«Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было», — сказал он.

Остановить эпидемию COVID-19, по словам мэра, можно только с помощью быстрой и масштабной вакцинации. Кроме того, он подчеркнул, что нужно соблюдать все санитарные требования, включая масочный режим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вакцинировать от коронавируса 60% населения России к осени текущего года не получится. Представитель Кремля во время пресс-конференции объяснил это тем, что количество людей, сделавших прививку от COVID-19, стало расти только в последнее время.

«До этого количество было на низком уровне, несмотря на то, что возможности были. Будем надеяться, что динамика будет высокой. Очевидно, что достичь 60% не удастся, сроки будут сдвигаться вправо», — пояснил Песков.

Песков также объяснил 25 июня, почему в российских регионах наблюдается дефицит вакцин от коронавируса.

«Слава богу, произошел резкий рост количества желающих вакцинироваться», — заявил Песков. По его словам, дефицит будет устранен в ближайшие дни «без сомнений».

Он также отметил, что нехватка вакцин в регионах связана с логистическими трудностями. Поскольку препараты можно хранить лишь при определенных условиях (в частности, при низкой температуре), в больших количествах хранение «невозможно».

Рост заболеваемости в России в июне связан с тремя факторами, считают врачи. Во-первых, индийский штамм коронавируса Дельта гораздо заразнее исходной версии коронавируса. Во-вторых — вакцинация на уровне 12-13% от общего числа россиян является недостаточной для появления коллективного иммунитета. Наконец, люди расслабились, посчитав, что опасность уже позади.

В сравнении с уханьским вариантом, у заразившегося Дельтой редко пропадает обоняние, а течение инфекции напоминает желудочное отравление: у людей болят животы, начинается диарея.

Возможно также возникновение тромбов в ногах, которые могут привести к гангрене, наблюдаются нарушения слуха.

В Индии на фоне вспышки Дельты врачи столкнулись и с эпидемией «черной плесени», темпы заражения которой выросли на 150%. Это грибковое заболевание — мукормикоз — наиболее часто поражает больных COVID-19, поскольку их иммунная система ослаблена. Впрочем, черная плесень — не обязательный спутник индийского штамма, а сопряженное с ним отдельное явление.