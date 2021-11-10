Прорыв ликвидирован, Польша отбросила мигрантов в Белоруссию

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии. Всего в приграничной зоне находятся до 4 тыс. мигрантов.

Минувшей ночью две группы нелегальных мигрантов проникли на территорию Польши из Белоруссии. Об этом в среду сообщила радиостанция Bialystok, вещающая в городе Белосток на востоке республики. Автоматные очереди и костры: что происходит на границе Польши и Белоруссии Польский МИД призвал ввести санкции против физлиц и юрлиц, причастных к «организации гибридной атаки»... 09 ноября 13:49

В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного на границе ограждения, рассказала пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович.

Она уточнила, что штурм был предпринят в районе местностей Бяловежа и Крынки. Группы насчитывают несколько десятков человек.

Позднее стало известно, что в районе Беловежи все прорвавшиеся мигранты были остановлены — их отправили обратно на территорию Белоруссии, передает радио Lublin.

«Одна из самых крупных групп пыталась перейти государственную границу в районе Беловежи. У них было различное оборудование и инструменты. Некоторым удалось пересечь границу. Все они были задержаны», — проинформировал прапорщик погранслужбы Михал Токарчик. Эту информацию подтвердил и министр обороны республики Мариуш Блащак. «Посмотрим, что будет ночью». Главное о миграционном кризисе Несколько тысяч мигрантов ночуют в непосредственной близости от границы Белоруссии с Польшей... 09 ноября 12:38

В свою очередь, погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе с Польшей нашли избитых беженцев. Как отметили в ведомстве, мигрантов задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца.

«10 ноября в стихийном лагере беженцев обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия», — говорится в Telegram-канале погранкомитета.

В ведомстве утверждают, что польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе. Пострадавшим оказана необходимая помощь.

Миграционный кризис

Продолжающийся с сентября миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону.

Сопредельные страны обвиняют Минск в оказании давления путем пособничества нелегальным мигрантам и намеренной эскалации кризиса. ЕС готовится к введению дополнительных санкций, которые будут направлены против тех белорусских чиновников, кого Евросоюз считает ответственными за ухудшение ситуации на границе, передает Reuters.

В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации «виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны». Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскручивает спираль эскалации отношений с Евросоюзом... 10 ноября 07:05

По оценкам пограничной охраны Польши, с понедельника в непосредственной близости от границы находятся от 2 тыс. до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.

Позиции западных политиков

На этом фоне министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер отметил, что Еврокомиссии следует оказать помощь Польше в защите внешней границы ЕС. »Еврокомиссия должна предоставить необходимые средства для возведения прочного пограничного забора. Предлагать помощь в регистрации мигрантов - это совершенно неправильный сигнал», — приводит его мнение газета Die Welt. Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе Миграционный кризис на польско-белорусской границе может привести к дестабилизации обстановки... 10 ноября 07:30

И.о. главы МИД Германии Хайко Маас считает, что Лукашенко «раскручивает спираль эскалации отношений с ЕС, из которой для него самого больше нет выхода». «Он бессовестно использует ищущих убежище людей как заложников в своей циничной игре за власть», — полагает чиновник. «ЕС не подвержен шантажу. В последние месяцы мы уже ясно дали понять, что будем решительно противостоять вероломным и бесчеловечным действиям Лукашенко и его союзников», — указал Маас.

Вашингтон не получал запросов от Варшавы относительно оказания помощи в военной сфере в связи с происходящим на границе, рассказал, в свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории Белоруссии Две «очень большие» группы нелегальных мигрантов смогли проникнуть на территорию Польши... 10 ноября 07:47

По его словам, Пентагон согласен с мнением Госдепа, возлагающего ответственность за происходящее на власти Белоруссии. «Мы также разделяем призывы наших коллег в Госдепартаменте к незамедлительному прекращению этих неприемлемых действий», — указал он. «Мы учитываем потенциально дестабилизирующее воздействие этих миграционных действий в регионе в целом», — отметил он.

Тем временем в приграничных с Белоруссией районах Литвы вступил в силу режим чрезвычайного положения. Власти республики ввели его сроком на один месяц. Режим ЧП действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории страны, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в Литву через Белоруссию.