Уголовные дела и экскурсия в «красную зону»: как в России борются с антиваксерами

Региональные органы Росздравнадзора направили в правоохранительные органы как минимум 37 материалов об активных антипрививочниках, ведущих свою кампанию в социальных сетях. Соответствующее распоряжение о выявлении таких граждан ранее дал центральный аппарат ведомства. Вместе с этим свой способ борьбы с антиваксерами придумали российские врачи, специализирующиеся на лечении больных COVID-19, — они предлагают противникам прививок, в числе которых политики и артисты, лично посетить «красные зоны» и морги.

По меньшей мере на 37 человек из разных регионов России могут возбудить уголовные дела за участие в антипрививочной кампании. Ранее СМИ, напомним, сообщали, что Росздравнадзор предписал территориальным органам выявлять в социальных сетях и мессенджерах и передавать в СК и прокуратуру данные о гражданах, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против COVID-19.

Отдельное внимание следовало обратить на медицинских сотрудников, согласно распоряжению.

С тех пор прошло три недели, однако об уголовных делах по этой мотивировке официально профильные ведомства не уведомляли. Газете «Известия» при этом удалось узнать, что соответствующую информацию об антипрививочниках региональные органы передают в правоохранительные органы. «Зачем все это?»: врачи-антипрививочники объяснили свою позицию Медики, отговаривающие россиян от прививки, рассказали «Газете.Ru» о своих мотивах: по их убеждению... 19 ноября 18:52

Издание уведомили об этом в регионах по запросу. Ответ был получен от всех, кроме Москвы и Подмосковья, подчеркивается в тексте. Результаты кампании пока не проанализированы, однако в большинстве российских субъектов антиваксеров не оказалось.

В общей сложности 83 региона отчитались, что собрали сведения о 37 агитаторах. Их направили в правоохранительные органы.

Наибольшее количество материалов поступило в федеральный орган из Карелии — 18. Чем вызван этот рекорд, там пояснить не смогли. На втором месте оказалась Ростовская область (8), а замкнула тройку лидеров Волгоградская область (5). Еще два антипрививочника установили в Смоленской области и по одному — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

«Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора», — пояснили «Известиям» в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Антипрививочникам может грозить наказание в соответствие со ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ. В них идет речь об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Максимальное наказание, за отсутствием отягчающих обстоятельств, — до трех лет лишения свободы.

Еще один способ бороться с антипрививчниками предложили врачи 11 больниц России. Они написали открытое письмо, пригласив антиваксеров на экскурсию в «красную зону» и морги.

Письмо, оказавшееся в распоряжении ТАСС, адресовано как в целом противникам вакцинации, так и общественным и политическим деятелям, которые неоднозначным образом высказывались о необходимости вакцинации. Это главы фракций КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов соответственно, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза. Уголовка, увольнение, лишение диплома: как предлагают наказывать медиков-антиваксеров На прошлой неделе Росздравнадзор начал сообщать СК и прокуратуре о врачах-антиваксерах... 10 ноября 16:26

Им предлагают посетить медицинские учреждения, специализирующиеся на приеме больных COVID-19, чтобы своими глазами оценить ситуацию с коронавирусом в стране и последствия, к которым может привести заражение инфекцией. После такой экскурсии противники вакцинации свое мнение поменяют, обещают авторы.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — отмечается в письме.