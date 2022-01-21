Беглов ответил на критику заявлением о развернутой против него кампании в СМИ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов впервые публично прокомментировал массовую критику Смольного из-за плохого вывоза мусора и уборки города от снега. По словам Беглова, недовольство выражают «богатые и влиятельные люди», которые проплатили кампанию по «дискредитации власти». По данным ряда СМИ, за частью критики в адрес Беглова может стоять бизнесмен Евгений Пригожин, но оба отрицают конфликт.

Петербургский губернатор Александр Беглов впервые публично высказался о кампании, развернутой против него и политики Смольного в ряде СМИ. Как сообщает «Фонтанка», 20 января на встрече с руководителями театров и концертных организаций глава Санкт-Петербурга заявил, что действия городских властей вызывают недовольство у «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи».

«Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я «не беру на лапу». Это каждый из вас знает… И я не боюсь проводить реформы», — сказал Беглов.

Он сообщил, что Смольный проводит реформы в сфере транспорта и мусора. Кроме того, по словам губернатора, при уборке города от снега власти не будут использовать реагенты, которые эффективнее, но вредны экологически.

«Это правильные реформы, просчитанные реформы, они дают результат и дадут еще больший результат», — заявил Беглов. В Петербурге ледяной коллапс: люди ломают ноги, Смольный готовит реформу ЖКХ Санкт-Петербург продолжает страдать от плохой уборки улиц от снега и льда. Некоторые горожане катаются... 16 января 18:43

Он добавил, что «напугать его невозможно».

«Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно… А ошибки будем исправлять», — сказал Беглов.

По данным «Фонтанки», коллапс в мусорной и коммунальной сфере используется частью СМИ для «бомбардировки Смольного». Среди таких изданий «Фонтанка» упоминает сайты, связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным.

18 января информационный портал «Лениздат» сообщил, что Беглов заявил об отсутствии у него личного конфликта с Пригожиным.

«При этом губернатор не стал отрицать факт информационной атаки на Смольный», — говорится в сообщении.

Сам Пригожин также отверг обвинения в информационном давлении на Беглова.

«Я не занимаюсь критикой губернатора, и я не собираюсь оправдываться, на меня и так повесили всех собак. Видимо, кому-то это удобно», — сказал бизнесмен. По словам Пригожина, он не интересуется петербургской повесткой в принципе.

«В конце концов я не являюсь авторитетом для всех журналистов Петербурга и не могу им всем руки поотрывать. Но если кто-то из них относится ко мне с доверием, хочу вас попросить: хватит писать негатив про наш город», — приводила его слова пресс-служба компании «Конкорд», владельцем которой Пригожин является. Зачем художник создал фекалию из снега на Марсовом поле — и что ему за это будет Полиция сняла с поезда в Москву художника Ивана Волкова, разместившего на Марсовом поле... 17 января 20:43

Жители Санкт-Петербурга жалуются на работу коммунальщиков с декабря 2021 года, горожане получают травмы из-за ледяного коллапса. Власти Петербурга жалуются на нехватку дворников и административный хаос — за уборку разных частей города отвечают различные организации. Кроме плохой уборки снега и льда с улиц, жители северной столицы недовольны несвоевременным вывозом мусора.

Ситуация в городе привлекла внимание деятелей искусства. Московского художника Ивана Волкова задержала полиция несколько дней назад — он из снега изобразил на Марсовом поле огромную фекалию, желая обратить внимание на плохую уборку снега. Его обвинили в осквернении мест захоронения. Кроме того, музыкант Сергей Шнуров выпустил два клипа с критикой Беглова и петербургской администрации. Эти клипы в ряде СМИ также связывали с Пригожиным.