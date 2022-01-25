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Общество

«Проще закрыться». Работников предложили тестировать на ковид дважды в неделю

Роспотребнадзор объяснил рекомендации проводить ПЦР-тесты на COVID-19 два раза в неделю

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Компаниям со штатом менее 500 человек порекомендуют отправлять своих сотрудников на ПЦР-тесты дважды в неделю. Работники более крупных компаний смогут сдавать анализы реже. Об этом говорится в разработанном Роспотребнадзором проекте документа, который пока будет носить необязательный характер. Эксперты предполагают, что в случае роста заболеваемости «рекомендации» могут превратиться в обязательные требования.

Роспотребнадзор предложил тестировать сотрудников на коронавирус дважды в неделю. Новые рекомендации коснутся организаций, в которых трудятся менее 500 человек, пишут «Ведомости».

В организациях, где работают от 500 до 1000 сотрудников, тесты рекомендовано проводить раз в неделю, следует из документа, разработанного ведомством и оказавшегося в распоряжении газеты. В крупных компаниях со штатом более 1000 человек они необходимы еще реже — раз в две недели.

Также в Роспотребнадзоре считают необходимым брать анализы у всех, кто возвращается на рабочее место из отпусков, командировок и больничных. Рекомендации не распространяются на работающих удаленно.

В бюллетене не указано, за чей счет должны проводиться тестирования — государства, работодателя или самого работника. Если оплачивать тесты обяжут предпринимателей, нагрузка станет для них непосильной, уверен глава объединения «Опора России» Александр Калинин. Ежемесячные затраты на анализы он оценивает минимум в 40 млрд руб. при средней стоимости ПЦР-тестирования в 2 тыс. руб. даже в том случае, если 30% сотрудников отправят на удаленку. Как отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, во многих сферах, в том числе и в сфере гостеприимства, невозможно отправить домой даже треть сотрудников: большинство работников ресторанов и отелей — обслуживающий персонал.

«Если даже тест будет стоить 1 тыс. руб., то затраты будут совершенно немыслимые для предприятий как крупных, так и средних, и малых, а если больше, то проще будет закрыться», — заявил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

В Минэкономразвития пообещали, что дополнительные меры поддержки предпринимателей будут обсуждаться в зависимости от развития санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Только для методической помощи бизнесу»

В пресс-службе Роспотребнадзора поспешили заверить, что разработанный документ носит лишь рекомендательный характер.

«[Методические рекомендации] предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы. Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению», — подчеркнули в ведомстве.

Представитель Роспотребнадзора рассказал, что в документ в дальнейшем могут быть внесены серьезные изменения, нынешняя его версия — лишь вариант для обсуждения.

Как полагает ведущий юрист юридической фирмы «Клифф» Дарья Киселева, в дальнейшем рекомендательный характер документа могут изменить на обязательный, такое ранее уже было в острый период пандемии.

В частности, речь идет о положениях об обязательной вакцинации 80% сотрудников организаций из сфер общепита, транспорта, торговли и других. Изначально они разрабатывались как рекомендации бизнесу.

Рекомендации и тесты

Рекомендации по тестированию работников на коронавирус ранее вводились властями регионов. Так, в Москве в начале пандемии компании обязали проверять 10% сотрудников каждые 15 дней, требование было отменено в августе. Тогда же вступило в силу другое распоряжение — обеспечить вакцинацию 80% сотрудников сферы услуг до 1 января 2022 года. Компаниям, которые не смогли выполнить требование, грозит штраф в 500 тыс. руб. или приостановка их деятельности на срок до 90 суток. Непривитых работников могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.

В октябре депутаты Алексей Куринный и Сергей Казанков обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением расширить объемы проведения ПЦР-тестирования за счет федерального бюджета и разрешить делать ПЦР при первых признаках ОРВИ. Спустя месяц по распоряжению Роспотребнадзора охват был увеличен в 1,5 раза — 300 лабораторных тестирований на 100 тыс. населения.

По состоянию на 24 января 2022 года Россия находится на 93-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 47,29% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

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