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Общество

В Петербурге прошли массовые обыски из-за неубранного снега

Полиция провела обыски по десяткам адресов дорожных и жилищных предприятий Санкт-Петербурга

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Алексей Даничев/РИА «Новости»
Сотрудники правоохранительных органов 8 февраля пришли с обысками в офисы коммунальных дорожных служб. По данным СМИ, это связано с уголовными делами, возбужденными из-за неудовлетворительной уборки снега. Сообщается, что обыски проходят по более чем 60 адресам, а в них задействованы около 200 полицейских, сотрудников СОБР и следователей.

В Санкт-Петербурге полиция начала обыски по нескольким десяткам адресов жилкомсервисов и дорожных предприятий города. Как сообщил источник агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах, следственные действия проводятся в рамках уголовных дел, связанных с некачественной уборкой снега.

По данным газеты «Фонтанка», с 9 утра 8 февраля, оперативники полиции отправились по адресам, где находятся дорожные службы, коммунальные организации и их подрядчики. В операции задействовали около 200 полицейских, следователей и сотрудников СОБР.

Газета уточнила, что следственные действия проводят как минимум в Приморском, Выборгском и Фрунзенском районах города. Источники издания в Следственном комитете и в МВД рассказали, что инициатива исходит от городской администрации.

Силовики работают в рамках нескольких уголовных дел, связанных с экономикой жилкомсервиса или травмами, полученными из-за гололеда или падения сосулек.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга, уголовные дела возбудили по материалам проверок организации уборки и содержания улично-дорожной сети и кровель домов. Проверки прошли при участии полиции, налоговых органов, а также контрольного управления администрации губернатора Петербурга.

«На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», — указали в ведомстве.

Там отметили, что «ход и результаты расследования по уголовным делам поставлены на контроль в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга. Надзорные и координирующие мероприятия органов прокуратуры города в рассматриваемой сфере продолжаются».

В СМИ считают, что полицейские сначала изымут документацию, имеющую отношение к актам приемки работ, их объемам, выплатам зарплат, а затем начнут сортировку наработанного.

Что не так с уборкой снега в Петербурге

С начала зимы жители Петербурга массово жалуются на то, что в городе плохо убирают снег, в том числе в центре города. Власти Петербурга в ответ заявляют о нехватке дворников и административный хаос — за уборку разных частей города отвечают различные организации. Помимо некачественной уборки снега и льда с улиц, жители города недовольны несвоевременным вывозом мусора.

Председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов ранее рассказал «Фонтанке», что у жилкомсервиса не хватает людей. По его словам, усложняет ситуацию и конкурсная система – подрядчики не справляются с объемами работ.

Некачественная работа коммунальных служб уже привела к трагическим последствиям. 8 февраля стало известно о смерти дворника в Петербурге из-за упавшей на него с крыши глыбы льда.

«Во дворе одного из домов по Большому Сампсониевскому проспекту глыба упала на дворника, прибывший на место наряд полиции обнаружил труп молодого человека, при этом наледь с крыши продолжала падать», — сказал источник ТАСС.

30 января объединенная служба судов Петербурга сообщила, что из-за неубранного снега в Колпинский суд не смогли попасть судья, секретарь суда, прокурор и конвой с задержанным.

В декабре жители Петербурга, недовольные темпами уборки снега, направили более 1 тыс. жалоб в дежурную службу комитета по благоустройству города. Специалисты государственной административно-технической инспекции нашли более 130 нарушений.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ответ на критику работы городских властей заявлял, что недовольство выражают «богатые и влиятельные люди», которые проплатили кампанию по «дискредитации власти».

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