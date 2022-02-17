Защитит от «дельты» и «омикрона»: Гинцбург рассказал о новой вакцине от коронавируса

Новая российская вакцина от COVID-19, содержащая вирусоподобные частицы, будет двухкомпонентной. Это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител, заявил агентству «РИА Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти», — сказал Гинцбург.
По его словам, препарат даст защиту сразу от нескольких вариантов вируса.
«Это новая вакцина, разработанная на новой платформе. Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе «дельту» и «омикрон», — сказал Гинцбург. По мнению специалистов Центра Гамалеи, вакцина сможет одновременно защищать от нескольких штаммов коронавируса.
По словам Гинцбурга, в гражданском обороте вакцина может появиться к осени. «Первая-вторая фаза клинических исследований должна пройти за 3–3,5 месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность», — сообщил он.
Глава НИЦ Гамалеи подчеркнул, что «живого вируса» в вакцине не будет. «Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — объяснил Гинцбург.
Вирусоподобные частицы представляют собой молекулярные комплексы, похожие на вирусы, но не способные заразить человека, поскольку в них нет вирусного генома.
Основой станут клетки насекомых
Гинцбург рассказал «Газете.Ru», что система синтеза белков для новой вакцины «VLP-корона» создана на основе клеток насекомых.
«Клетки насекомых позволяют синтезировать белки в громадных количествах. Мы создали плазмиды, которые помещаются в клетки в качестве матрицы. Они помогают синтезировать белок. Он самоагрегирует (самоорганизуется) в структуру, которая напоминает вирус, но РНК или ДНК не содержит», — объяснил глава Центра Гамалеи.
Гинцбург отметил, что в клетках насекомых можно получать совершенно разные белки.
«Какой белок вы туда «засунете», — такой и получите. Это делается с помощью плазмид, которые кодируют или «дельта»-вариант S-белка или «омикрон», — указал ученый.
Минздрав 16 февраля разрешил испытания вакцины с вирусоподобными частицами. Препарат называется «вакцина VLP-корона». В его исследовании будут участвовать 600 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Специалисты проверят безопасность, переносимость и иммуногенность «оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо на протяжении 21 суток после двукратного внутримышечного введения препаратов».
«Коктейль из антител»
Гинцбург ранее сообщил, что Минздрав в скором времени разрешит проведение клинических исследований препарата против коронавируса на основе моноклональных антител.
Подобный «коктейль из антител» уже зарегистрировали для экстренного применения в США, им лечили бывшего американского президента Дональда Трампа.
Испытания должны занять от трех до четырех месяцев, а выпустить препарат можно будет во второй половине весны. «Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — указал Гинцбург.
Есть ли вирус в назальной вакцине
Ученый также прокомментировал информацию о том, что назальная вакцина от коронавируса якобы может быть опаснее для организма, чем та, которую вводят внутримышечно.
Он указал, что препарат, разработанный Центром Гамалеи, не опасен для организма, так как в нем нет живого вируса.
Вирусолог из США Константин Чумаков ранее заявил, что назальная вакцина против COVID-19 может быть опаснее внутримышечной. По его словам, нос связан с мозгом, в который может попасть вирус или антиген.
Минздрав в середине октября 2021 года разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса.