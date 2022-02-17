Защитит от «дельты» и «омикрона»: Гинцбург рассказал о новой вакцине от коронавируса

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. По его словам, препарат даст защиту от нескольких вариантов вируса, при этом вводить его нужно будет дважды, чтобы повысить специфичность антител.

Новая российская вакцина от COVID-19, содержащая вирусоподобные частицы, будет двухкомпонентной. Это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител, заявил агентству «РИА Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург: к «омикрону» защитный титр антител никто не считал Для защиты от каждого штамма коронавируса нужно разное количество антител. Если их число известно... 09 февраля 18:36

«Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти», — сказал Гинцбург.

По его словам, препарат даст защиту сразу от нескольких вариантов вируса.

«Это новая вакцина, разработанная на новой платформе. Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе «дельту» и «омикрон», — сказал Гинцбург. По мнению специалистов Центра Гамалеи, вакцина сможет одновременно защищать от нескольких штаммов коронавируса.

По словам Гинцбурга, в гражданском обороте вакцина может появиться к осени. «Первая-вторая фаза клинических исследований должна пройти за 3–3,5 месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность», — сообщил он.

Глава НИЦ Гамалеи подчеркнул, что «живого вируса» в вакцине не будет. «Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — объяснил Гинцбург.

Вирусоподобные частицы представляют собой молекулярные комплексы, похожие на вирусы, но не способные заразить человека, поскольку в них нет вирусного генома.

Основой станут клетки насекомых

Гинцбург рассказал «Газете.Ru», что система синтеза белков для новой вакцины «VLP-корона» создана на основе клеток насекомых. Непохожие антитела: спасет ли иммунитет от «омикрона» от других штаммов Антитела, выработавшиеся после заражения «омикроном», не спасут от остальных штаммов коронавируса... 07 февраля 13:55

«Клетки насекомых позволяют синтезировать белки в громадных количествах. Мы создали плазмиды, которые помещаются в клетки в качестве матрицы. Они помогают синтезировать белок. Он самоагрегирует (самоорганизуется) в структуру, которая напоминает вирус, но РНК или ДНК не содержит», — объяснил глава Центра Гамалеи.

Гинцбург отметил, что в клетках насекомых можно получать совершенно разные белки.

«Какой белок вы туда «засунете», — такой и получите. Это делается с помощью плазмид, которые кодируют или «дельта»-вариант S-белка или «омикрон», — указал ученый.

Минздрав 16 февраля разрешил испытания вакцины с вирусоподобными частицами. Препарат называется «вакцина VLP-корона». В его исследовании будут участвовать 600 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Специалисты проверят безопасность, переносимость и иммуногенность «оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо на протяжении 21 суток после двукратного внутримышечного введения препаратов».

«Коктейль из антител»

Гинцбург ранее сообщил, что Минздрав в скором времени разрешит проведение клинических исследований препарата против коронавируса на основе моноклональных антител.

Подобный «коктейль из антител» уже зарегистрировали для экстренного применения в США, им лечили бывшего американского президента Дональда Трампа.

Испытания должны занять от трех до четырех месяцев, а выпустить препарат можно будет во второй половине весны. «Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — указал Гинцбург.

Есть ли вирус в назальной вакцине

Ученый также прокомментировал информацию о том, что назальная вакцина от коронавируса якобы может быть опаснее для организма, чем та, которую вводят внутримышечно.

Он указал, что препарат, разработанный Центром Гамалеи, не опасен для организма, так как в нем нет живого вируса.

Вирусолог из США Константин Чумаков ранее заявил, что назальная вакцина против COVID-19 может быть опаснее внутримышечной. По его словам, нос связан с мозгом, в который может попасть вирус или антиген.

Минздрав в середине октября 2021 года разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса.