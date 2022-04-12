«Стать добровольцем может любой желающий». Белгородцев записывают в дружинники

В граничащей с Украиной Белгородской области проводится набор местных жителей в добровольные народные дружины. В их обязанности входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка, указали в администрации Белгорода. Ранее в регионе ввели повышенный уровень террористической опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Белгородские власти объявили набор местных жителей в добровольную народную дружину. Об этом во вторник, 12 апреля, проинформировала мэрия города. Губернатор сообщил о повреждении железнодорожных путей в Белгородской области В Шебекинском районе Белгородской области повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор... 12 апреля 17:02

«Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину. В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка.

Стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний», — сообщили в пресс-службе администрации.

Для того, чтобы вступить в народную дружину, необходимо предоставить документы, в том числе — справку об отсутствии судимости, справку от нарколога, справку от психиатра, копии паспорта, СНИЛС, ИНН, а также фотографии, передает РИА «Новости». Военная операция РФ на Украине. 48-й день Сегодня — 48-й день военной операции РФ на Украине. Япония утвердила дополнительные санкции против... 12 апреля 17:39

Белгородская область граничит с Украиной, где с 24 февраля проводится специальная военная операция ВС РФ.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что количество добровольных народных дружин для защиты социально значимых объектов будет увеличено, в первую очередь это коснется приграничных районов. Он добавил, что народные дружины начали свою работу в 47 населенных пунктах, расположенных вдоль границы с Украиной.

Повышенный уровень террористической угрозы

1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. В Минобороны РФ заявили, что причиной стал авиаудар с двух украинских вертолетов Ми-24. В тот же день в разных населенных пунктах под Белгородом также сообщили об авиационных и артиллерийских ударах.

На этом фоне в регионе ввели повышенный, «желтый» уровень террористической опасности — на период до 25 апреля. Местных жителей попросили быть более бдительными и носить при себе документы, удостоверяющие личность. «Цели будут достигнуты, нет никаких сомнений». Путин — о спецоперации и космосе 12 апреля президент России Владимир Путин посетил космодром Восточный. В ходе общения с его... 12 апреля 14:58

Аналогичные решения приняли власти Брянской, Курской и Воронежской областей, а также Крыма.

Разрушенные железнодорожные пути

Во вторник утром Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе произошло повреждение железнодорожных путей.

«Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что эта ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород — Нежеголь.

«Электричка остановлена на станции Разумное. Пассажиры добрались до места назначения на рейсовом автобусе. Уже организовано бесплатное автобусное сообщение, которое будет работать до момента восстановления железнодорожных путей. График движения автобусов такой же, как и у электрички», — говорится в сообщении.

На месте повреждения железнодорожных путей работают следователи, они выясняют причину произошедшего.