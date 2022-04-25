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Общество

В центре Тирасполя прогремели взрывы. Что известно на данный момент

Здание министерства госбезопасности Приднестровья обстреляли из гранатометов

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Последствия обстрела здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе, 25 апреля 2022 года

Последствия обстрела здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе, 25 апреля 2022 года

Пресс-центр МВД ПМР
Здание Министерства госбезопасности Приднестровья обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, заявили в МВД республики. На месте работают спасательные службы, район оцеплен. В МГБ и соседних зданиях выбиты стекла, из помещений валит дым. На фотографиях с места происшествия видны отстрелянные тубусы от РПГ. По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.

Серия взрывов прогремела у здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе, сообщает РИА «Новости Приднестровья». В МГБ и соседних домах взрывной волной выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет.

Из разбитых окон министерства валит густой дым.

Район возле здания МГБ оцеплен, на месте работают милиция, спасатели, врачи и пожарные. Движение по улице Манойлова и улице Карла Маркса перекрыто. Жители соседних домов могут пройти в свои квартиры, только показав паспорт с соответствующей пропиской.

Ряд очевидцев опубликовали снимки, на которых видны отстрелянные тубусы от гранатометов, лежащие на дороге. Как сообщает Telegram-канал «Крепость: все о Приднестровье», судя по тубусам, стреляли из советских РПГ-22 или РПГ-27.

МВД Приднестровья уже подтвердило факт взрывов. Как заявили в ведомстве, по зданию министерства госбезопасности были произведены несколько выстрелов из ручного противотанкового гранатомета.

«В понедельник, около 17:00, в здании Министерства госбезопасности ПМР, расположенном на перекрестке улиц Манойлова и Карла Маркса, произошло несколько взрывов», — говорится в сообщении МВД в Telegram.

«По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ», — подчеркнули в ведомстве.

«Попытка посеять панику»

Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов связал обстрел с серией анонимных сообщений в марте о массовом минировании школ, медицинских учреждений, торговых центров и других объектов в Приднестровье. Сегодняшняя атака, по его мнению, — «это попытка посеять панику и страх в Приднестровье».

В конце марта 2022 года неизвестные сообщили о массовом минировании по всей республике учебных заведений. Письма о минировании были отправлены на электронную почту общеобразовательных, высших и средне-специальных учебных заведений Тирасполя, Бендер, Рыбницы, Дубоссар и Каменки. В сообщениях было заявлено, что их отправители «больше не намерены терпеть» нахождение российских военнослужащих в регионе и требуют вывести их с территории Молдавии.

В апреле письма с похожим содержанием поступили на электронные адреса учреждений Приднестровья в Тирасполе, Рыбнице, Бендерах и Слободзее. Телефонные террористы тогда «заминировали» 22 объекта, среди которых девять школ, колледж, филиал ПГУ, а также 11 учреждений здравоохранения — центры гигиены и эпидемиологии, поликлиники, больницы и другие.

4 марта на границе Украины и Приднестровья подорвали железнодорожный мост через реку Кучурган. Взрыв повредил опору моста, что сделало сооружение непригодным для эксплуатации. Мост использовали для пассажирского и грузового сообщения.

Ранее Генштаб Украины заявил о якобы наблюдаемой передислокации российских военных подразделений в Приднестровье с целью подготовки наступления и создания коридора до границы с Приднестровьем. Власти Приднестровья опровергают информацию Киева о военной угрозе с их территории.

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