На свадьбе в Крыму станцевали под «Червону калину». Гостей арестовали, ресторан закрыли

На прошедших выходных в ресторане «Арпат» в Бахчисарае отметили пышную свадьбу, а через пару дней заведение закрыли для проверки. Причиной стало видео из соцсетей, как гости танцуют под «Червону калину» — народную песню, которая после начала спецоперации РФ на Украине стали называть гимном запрещенного полка «Азов»*. В среду стало известно, что владелец ресторана получил 15 суток административного ареста, мать жениха — 5 суток, а мать невесты — штраф в 40 тыс. рублей.

Ресторан «Арпат» в Бахчисарае закрыли на проверку после того, как во время празднования свадьбы гости заведения станцевали под украинскую песню «Червона калина». Видеозапись из ресторана стала распространяться в соцсетях и привлекла внимание властей. Военная операция РФ на Украине. День 203-й Границы Херсонской области надежно защищены Вооруженными силами РФ, любые попытки продвижения украинских... 14 сентября 12:10

Заместитель главы администрации города Арсен Аблаев в эфире телеканала «Миллет» заявил, что проводить торжества «в таком характере» сейчас неуместно.

«Мы все должны поддерживать государство и оказывать максимальную поддержку нашим военнослужащим. Главой администрации города принято решение о прекращении деятельности данного заведения до окончательного разбирательства, после чего будут приняты решения», — подчеркнул он.

Как позже уточнил вице-премьер Крыма Михаил Назаров, по результатам первых проверочных мероприятий уже составлены четыре протокола об административных правонарушениях. «Я думаю, что это не окончательный список лиц, которые понесут заслуженную, предусмотренную российским законом ответственность», – отметил он.

По информации источника РИА «Новости», владелец ресторана получил 15 суток административного ареста, диджей и танцовщица — по 10 суток, а мать жениха — 5 суток. Мать невесты оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Диджей Ахмет Гемеджи, работавший в тот вечер в ресторане и поставивший музыкальную композицию, уже успел записать видеообращение, в котором заверил, что «поддерживает россиян». По его словам, он не знал, что песня «в период проведения специальной военной операции стала использоваться украинскими националистами в качестве антироссийского призыва».

«Прежде чем ставить композиции убедитесь, ребята, что они не несут экстремистских лозунгов и не призывают к войне. В Крыму все национальности должны быть в мире и согласии», — говорит Гемеджи на видео.

Владелец заведения тоже записал обращение и заявил, что поддерживает спецоперацию РФ. «Я извиняюсь за то, что не уследил за этим. Чтобы это не было пустыми словами, я готов финансово поддержать наших бойцов, которые проводят спецоперацию на Украине», — подчеркнул предприниматель.

«Чего-то наша славная Украина загрустила»

«Червона калина» была написана в 1914 году. Ее автор — режиссер и директор театра «Руська бесіда», поэт Степан Чарнецкий. Первые строки песни звучат следующим образом:

Ой, на лугу красная калина наклонилась.

Чего-то наша славная Украина загрустила.

А мы ту красную калину поднимем,

А мы нашу славную Украину, эй, эй, развеселим!

А мы ту красную калину поднимем,

А мы нашу славную Украину, эй, эй, развеселим!

После начала российской спецоперации на Украине музыкант украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк опубликовал видео, снятое на Софийской площади в Киеве. В ролике он исполняет песню акапелла. После этого певцы из разных стран исполняют ее в знак солидарности с Украиной.

«Червону калину» также считают неофициальным гимном батальона «Азов» (организация запрещена в России).

«Предательство по отношению к стране»

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил сожаление, что все чаще в Сети появляются видеозаписи с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники распеваются националистические песни и скандируются проукраинские лозунги. Всем, кто поддерживает Киев, Аксенов предложил переехать в другую страну.

Чиновник назвал подобное поведение «предательством по отношению к нашей стране».

«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства. Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир», — отметил он. «Встреча имеет особое значение». Путин поговорит об Украине с Си Цзиньпином и Эрдоганом Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в Самарканде 15 сентября. Они планируют... 13 сентября 21:54

В июне крымский суд постановил снести автосервис, сотрудники которого отказались обслуживать грузовик с буквой Z. Формально причиной для закрытия стало незаконное строительство помещения.

В августе Ленинский районный суд Крыма оштрафовал посетителя караоке-бара в Щелкино, попросившего диджея поставить украинскую песню «Дикое поле». Тот просьбу удовлетворил, во время исполнения на проекторе транслировалось видеоизображение символики запрещенного «Азова».