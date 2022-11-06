«Проследовал на танцпол и запустил ракетницу». Задержан подозреваемый в поджоге «Полигона»

В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 13 человек, крыша здания полностью обрушилась, огонь тушили более 60 пожарных. По предварительной информации, пожар возник по вине только что вернувшегося с Украины 23-летнего Александра Ионкина, который был сильно пьян и несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 5 ноября в костромском клубе «Полигон» произошел пожар. Согласно последним данным, погибли 13 человек, среди них местный диджей Иван Шкалов, известный как DJ Aster. Большинство тел обнаружили в курилке, подсобном помещении и около туалетов. Власти Костромы объявили 7 ноября днем траура. Рядом со сгоревшим зданием клуба организован стихийный мемориал в память о погибших, люди весь день приносят туда цветы. «Навязать демократию – значит сломать страну» Главным мотивом устранения режима полковника Муаммара Каддафи называют усталость. Он правил страной... 02 ноября 10:58

Лишь к вечеру следующего дня пожар, наконец, удалось полностью потушить. Тушение осложняли угроза обрушения кровли, сложная планировка здания, большое количество легковоспламеняющихся материалов и быстрое распространение огня, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Всего огонь тушили более 60 пожарных, включая 11 звеньев газодымозащитников, которые искали людей внутри.

Крыша здания полностью обрушилась. В 16:48 были завершены работы по разбору завалов.

Что произошло

По предварительной информации, пожар начался после того, как один из посетителей несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы. Загорелись декоративные элементы на потолке, и огонь стал распространяться с огромной скоростью: пожарные прибыли на место через четыре минуты, за это время площадь пожара уже достигла 3 тыс. кв. м.

Как уточнили в правоохранительных органах, стрелявший мужчина был сильно пьян. «Он проводил в заведении время с женщиной, заказал ей цветы, при этом ракетница была у него в руках. Потом проследовал на танцпол и запустил ракетницу», — рассказали в полиции.

Администрация клуба не смогла назвать точное число человек, находившихся внутри здания в момент ЧП. Пожарная сигнализация и система оповещения в кафе сработали штатно.

Предварительный список погибших:

1. Юрий Зачиналов, 1984;

2. Надежда Зачиналова, 1984;

3. Наталья Кинешемская, 1987;

4. Георг Киракосян, 1995;

5. Николай Гурнов, 1983;

6. Александр Редников, 1984;

7. Алексей Якимов, 1982;

8. Владимир Золотенков, 1991;

9. Елена Листюхина, 1987.

10. Иван Шкалов;

11. Василий Комаров, 1975;

12. Любовь Бедашвили;

13. Неопознанная женщина.

Ранее сообщалось, что в клубе погибли 15 человек, однако замглавы ГУ МЧС по Костромской области Алексей Греков сообщил в эфире канала «Россия 24», что на месте пожара «обнаружены тела 13 погибших».

Кто виноват

23-летний мужчина, которого подозревают в использовании пиротехники в здании клуба, уже задержан. Ему предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Прокуратура Костромской области установила, что некоторые выходы, предназначенные для эвакуации находящихся внутри людей, были заперты. «В настоящее время установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди», — сообщило ведомство.

В настоящий момент идет проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в клубе.

Директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности.

Владельцем заведения является депутат костромской облдумы, член политсовета костромского регионального отделения «Единой России» Ихтияр Мирзоев. Он уже дал показания.

Прокуратура региона также выявила бездействие должностных лиц, организовывавших проверки клуба. Материалы передали следствию для принятия решения о возбуждении уголовного дела о халатности.

«Установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания на улице Никитской, оказывавшего услуги общественного питания. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц», — заявили ТАСС в пресс-службе регионального надзорного органа.

Сотрудник противопожарной службы МЧС России работает на месте пожара в ночном клубе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года Сотрудник СК РФ на месте пожара в кафе «Полигон» в Костроме, 5 ноября 2022 года Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года Последствия пожара в кафе «Полигон», 5 ноября 2022 года Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Кто стрелял

Как сообщил Telegram-канал Baza, подозреваемого в поджоге зовут Станислав Ионкин. Его задержали сегодня днем. В cеть попало видео его задержания, на записи слышно, как он кричит: «Мужики, не бейте! Да я не виноват, мужики, не крутите! Я сдамся!».

По неподтвержденным данным, Ионкин участвовал в боевых действиях на Украине. В конце августа он попал под обстрел, был контужен и сломал ногу. Позже его отправили в госпиталь Астраханской области, откуда он уехал в Костромскую область и долго находился на больничном.

Мать молодого человека заявила Shot, что не верит в виновность сына. «Я не верю в это. Я считаю, что он не виноват. Я знаю, что его задержали. Больше я ничего не знаю», — сказала женщина.

Соседи Ионкина отзываются о нем исключительно с положительной стороны. По их словам, Станислав не был конфликтным человеком и всегда им помогал.

«Я бы не сказал, что он какой-то агрессивный. Довольно спокойный парень. Даже на общение приятный человек. Я не знаю, не верю в то, что это Стас мог сделать», — рассказал «Известиям» сосед Владислав.

Соседка Алена Седунова отметила, что семья всегда была дружной и благополучной. «Дружная семья. Сам Стас — молодой, всегда общительный, вежливый. Надо помочь, он никогда вообще не откажет. У меня муж вместе с ним на заводе работал. Он хороший парень».

Реакция властей

Утром 5 ноября на место ЧП прибыли губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава регионального управления СК Денис Левченко, прокурор региона Юрий Рываев, зампрокурора области Александр Фадеев и и. о. прокурора Костромы Алексей Васин. «Выстрел, все горит, давка и паника». Что известно о трагедии в костромском кафе В ночь на субботу, 5 ноября, в костромском кафе «Полигон» начался пожар. Предположительно... 05 ноября 17:03

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Ситников пообещал оказать помощь близким погибших при пожаре: «Администрации города дана команда, чтобы помогли родственникам погибших в организации похорон. Сейчас мы готовим решение областной администрации об оказании материальной помощи семьям пострадавших».

«Все сработали в сроках, в рамках регламентов, в рамках приказов министерства. Росгвардия, МЧС, МВД — службы, которые обеспечивали вопросы спасения людей, пожаротушения — отработали вовремя», — цитирует пресс-служба губернатора.

По поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова в Кострому направлена комиссия центрального аппарата министерства во главе с замминистра Ильей Денисовым.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Костроме, призвав задуматься о проведении дополнительных мероприятий в сфере профилактики неосторожного обращения с огнем.

«Выражаю свои искренние соболезнования всем, кого коснулось это страшное несчастье. К сожалению, за последние годы участились случаи, когда в результате пожаров, возникающих в местах отдыха, гибнут люди», — говорится в обращении патриарха на имя Ситникова и митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта.

«Костромская епархия Русской православной церкви со своей стороны готова духовно поддержать всех нуждающихся в утешении», — добавил патриарх.