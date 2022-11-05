05 ноября 2022, 11:50
Фото
Трагедия в кафе «Полигон»: 15 человек погибли при пожаре в Костроме
В ночь на субботу, 5 ноября, в костромском кафе «Полигон» начался пожар. Пламя быстро охватило все здание, обрушилась кровля.
Удалось эвакуировать около 250 посетителей заведения, но как минимум пять человек пострадали, 15 погибли. Из-за сильного задымления из ближайшего к «Полигону» дома пришлось эвакуировать 15 жителей.
Следственный комитет и прокуратура возбудили два уголовных дела – по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а также «о ненадлежащем оказании услуг».
По одной из версий, пожар начался из-за того, что мужчина во время драки выстрелил в помещении из ракетницы.
Сотрудник СК РФ на месте пожара в кафе «Полигон» в Костроме, 5 ноября 2022 года
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года
Последствия пожара в кафе «Полигон», 5 ноября 2022 года
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года
Последствия пожара в кафе «Полигон» в Костроме, 5 ноября 2022 года
Последствия пожара в кафе «Полигон», 5 ноября 2022 года
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года
Губернатор Костромской области Сергей Ситников (слева) и начальник главного управления МЧС России по Костромской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Корнеев на месте пожара в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года
Последствия пожара в кафе «Полигон» в Костроме, 5 ноября 2022 года
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года