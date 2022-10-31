Мистик, Мардж и Лилу: в кого нарядились звезды на Хэллоуин
В этом году при выборе образа на Хэллоуин, который традиционно отмечается 31 октября, звезды американского шоу-бизнеса вдохновлялись мультфильмами и комиксами. На голливудских вечеринках фигурировали образы Мардж Симпсон, Сейлор Мун, Джесси из «Истории игрушек», Бэтмена, женщины-кошки и, разумеется, Джокера. Кто примерил на себя эти костюмы, смотрите в галерее «Газеты.Ru».
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