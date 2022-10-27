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Кто победил в конкурсе «Краса России — 2022»

Победительницей конкурса «Краса России — 2022» стала уроженка Нижнего Новгорода 19-летняя Дарья Луконькина. В этом году она уже завоевала корону «Мисс Нижний Новгород — 2022». А теперь она представит Россию на международном конкурсе «Мисс Земля — 2023», который проходит на Филиппинах.

«Победы я не ожидала, но я очень хотела, чтобы этот титул был моим. Меня эмоции переполняют, я очень рада, что все-таки этот титул стал моим, то, что я буду нести его с достоинством и гордостью всю жизнь», — рассказала она РИА Новости.

Новая «Краса России» учится в Нижегородском государственном педагогическом университете на факультете управления и социально-технических сервисов. Работает моделью, занимается организацией детских праздников и танцует в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо».

Финал старейшего конкурса российского красоты прошел в Сочи, за главный титул боролись более 50 участниц. В прошлом году «Красой России» признали 19-летнюю Екатерину Вельмакину из Подмосковья.

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