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Технологии
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Фото
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Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава Энергодара Волга сообщил, что город обесточен после удара ВСУ... 12:43
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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца октября. Военная операция на Украине, новый премьер-министр Великобритании, частичное солнечное затмение и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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Новости
Защитник «Химок» Никитин назвал стандартной практикой приглашении клубом священника
Лавров заявил, что руководство РФ, включая Путина, все еще готово к переговорам
Эдгард Запашный похвалил Бузову за поездку в Донбасс
Канье Уэст извинился перед темнокожими, сравнив себя с Джорджем Флойдом
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Геймеры со всего мира выбрали новую самую ожидаемую игру
Новое правительство Швеции готово поставить Киеву более тяжелое оружие
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