30 октября 2022, 12:15
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца октября. Военная операция на Украине, новый премьер-министр Великобритании, частичное солнечное затмение и другие кадры — в нашей фотогалерее.
Местный житель на фоне пожара, возникшего в результате обстрела железнодорожной станции Шахтерска, 26 октября 2022 года
Посетители спускаются с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге во время частичного солнечного затмения, 25 октября 2022 года
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и кот Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне, Великобритания, 25 октября 2022 года
Работы по восстановлению жилого дома на одной из улиц Мариуполя, 25 октября 2022 года
Баржа на канале Трента и Мерси в центральной Англии, 26 октября 2022 года
Игровой момент в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Сити», 25 октября 2022 года
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с первым спутником группировки «Сфера» – «Скифа-Д» на космодроме Восточный, 26 октября 2022 года
12-метровый скелет тираннозавра рекса, известного под именем Шен, готовят к участию в аукционе, Гонгонг, 27 октября 2022 года
Учения мобилизованных в Ярославской области, 26 октября 2022 года
Победительница всероссийского конкурса красоты «Краса России - 2022» Дарья Луконькина (Нижний Новгород) на церемонии награждения в Зимнем театре Сочи, 26 октября 2022 года
Пастух с верблюдами на фоне частичного солнечного затмения в Пушкаре, Индия, 25 октября 2022 года
Участники MCM Comic Con 2022 в Лондоне, 28 октября 2022 года
Участники празднования Хэллоуина в центре Сеула, где произошла давка и погибли более 150 человек, 29 октября 2022 года
Паровоз движется через лес, уничтоженный короедом и засухой, в горах Гарц, Германия, 23 октября 2022 года
Почетный караул на официальной церемонии поднятия флага в честь 66-й годовщины Венгерского восстания 1956 года перед зданием парламента в Будапеште, 23 октября 2022 года
Президент США Джо Байден в третий раз ревакцинируется от COVID-19 перед началом пресс-конференции в Белом доме, 25 октября 2022 года
Добыча сырья для производства алюминия в Красноярском крае, 26 октября 2022 года
Поле подсолнечников в городе Бахмут Донецкой области Украины, 28 октября 2022 года