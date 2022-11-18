«Нанес ответный удар, и конфликт был исчерпан». Чем закончился суд над обидчиком Прилучного

Владельца калининградского ночного клуба Владимира Семенова приговорили к одному году и пяти месяцам исправительных работ — его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью актера Павла Прилучного. Предпринимателя также обязали выплатить 1 млн рублей потерпевшему за процессуальные издержки. Драка произошла два года назад, когда Прилучный приехал в Калининград на съемки фильма.

Ленинградский районный суд Калининграда в пятницу, 18 ноября, приговорил к 1 году и 5 месяцам исправительных работ владельца местного клуба Владимира Семенова за нанесение травм актеру Павлу Прилучному, передает ТАСС.

«Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год и пять месяцев с удержанием 15% зарплаты в доход государства», — рассказали в пресс-службе Калининградского облсуда.

Семенова также обязали выплатить 1 млн рублей Прилучному за процессуальные издержки.

Ранее бизнесмена обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью актера и судили по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Судья переквалифицировала действия Семенова на другую статью УК РФ, поскольку поверила версии подсудимого о том, что «удар был нанесен им в связи с тем, что Прилучный махал в сторону его лица руками, требуя спарринга». «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

«Он нанес ему [актеру] ответный удар, после которого конфликт был исчерпан. Данная версия подсудимого не была опровергнута стороной обвинения, в связи с чем суд кладет ее в основу приговора», — заключила судья.

Она добавила, что у предпринимателя «не было умысла и мотива для причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего». При этом версию о самообороне суд счел несостоятельной.

Суть дела

Инцидент с участием Прилучного произошел в ноябре 2020 года в помещении спортивного зала одного из калининградских ночных клубов. Следователи считали, что Семенов избил Прилучного, который приехал в Калининград на съемки фильма. Суд неоднократно переносился из-за болезни обвиняемого.

После возобновления слушаний на суд приезжал Прилучный, который сообщал, что не знает причин нападения.

По словам актера, в момент инцидента он был трезв, в результате избиения он получил несколько переломов черепа, а затем долго лечился. Обвиняемый и защита настаивали на том, что удар был один и от него не могло быть таких травм.

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Адвокат подсудимого Денис Бушуев сообщал, что обвинение требовало приговорить Семенова к трем годам колонии общего режима. В свою очередь, защита просила его оправдать, т.к. «он должен отвечать только за один удар, нанесенный в условиях необходимой обороны».

Прилучный требовал от Семенова более 4,4 млн рублей в счет компенсации ущерба. Также к бизнесмену был предъявлен иск на сумму 1,1 млн рублей компанией «А1 студио», которая занимается производством кинофильмов. Суд решил, что эти суммы нуждаются в уточнении и эти иски будут рассмотрены отдельно.

Решение об обжаловании приговора пока не принято. «Есть основания подумать над тем, чтобы подать апелляционную жалобу в том плане, чтобы полностью удовлетворили нашу позицию, потому что мы говорили о том, что Семенов находился в состоянии необходимой обороны», — рассказал Бушуев. По его словам, потерпевший также может не согласиться с решением суда и обжаловать его.