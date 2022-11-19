В пятиэтажке на Сахалине произошел взрыв газа. Спасатели ищут людей под завалами

В пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине в 05:03 мск произошел взрыв газа, в результате которого погибли восемь человек, трое из них дети. Обрушились перекрытия одного из подъездов. Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей.
«В [поселке] Тымовское на ул. Библиотечной, 6а, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, который привел к обрушению с пятого по первый этаж», — сообщили в МЧС.
Дом не был газифицирован. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать газовый баллон, взорвавшийся в одной из квартир, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», — сообщили в администрации Тымовского округа.
Глава региона Валерий Лимаренко рассказал, что власти сформировали оперативный штаб, специалисты приступили к разбору завалов, а в поселок из Южно-Сахалинска вылетел авиаборт санавиации и вертолет Ми-8 МЧС России.
«Вместе со мной самолетом МЧС России в Тымовский район срочно вылетают заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов, министр ЖКХ Наталия Куприна и руководитель агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева», — сообщил Лимаренко.
Спасатели начали разбор завалов, на месте работают 13 единиц техники и 59 человек. МЧС также дополнительно направило 26 спасателей на место трагедии, в том числе кинологов и психологов службы.
По словам очевидцев, спасателям, разбирающим завалы, пришлось тушить пожар. Столб густого черного дыма поднимался выше пятиэтажки.
«Так уже подразобрали чуть-чуть. Пожарные что-то поливают-поливают, дымища, горит, движуха техники. Не знаю, что — но горит конкретно. Такое ощущение, что какая-то пластмасса», — рассказал очевидец местной телекомпании АСТВ.
Местные жители помогали спасателям растаскивать куски бетона и перекрытий, чтобы вытащить оставшихся под завалами людей.
Погибшие и пострадавшие
Всего в подъезде проживало 33 человека, троих из них пока не удалось найти.
«По данным на 16:45 (по местному времени. — «Газета.Ru»), во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое — дети. Поиски еще трех жителей продолжаются», — сообщил губернатор Сахалинской области.
Спустя некоторое время Лимаренко сообщил о восьми жертвах. На данный момент известно о девяти пострадавших.
«Страшная новость потрясла сегодня Сахалин и Курилы. Тымовчане, мы с вами и готовы оказать всю необходимую помощь. Соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал в Telegram-канале мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
К месту взрыва направили дополнительную бригаду реаниматологов, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«В центральной районной больнице развернуты еще три операционных. Из областного центра вылетел борт санитарной авиации», — сообщили в пресс-службе.
По словам Лимаренко, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Губернатор отметил, что для жителей дома организовали пункт временного размещения в ДК на улице Кировской, подготовили горячее питание, воду и другие необходимые вещи.
Кроме того, в местных группах в соцсетях распространяют объявление: «В ЦДКА «Юбилейный» открыт пункт приема помощи пострадавшим при взрыве в доме по улице Библиотечной, 6а. Нужны: детские вещи, одеяла, подушки, покрывала, медикаменты».
Уголовное дело
Управление Следственного комитета по Сахалинской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК).
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. На место выехали криминалисты и руководитель регионального управления Бэликто Базаров.
Кроме того, группа специалистов проведет экспертизу состояния дома, рассказал глава региона. «Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в темное время», — добавил Лимаренко.
По данным ТАСС, пятиэтажка, в которой произошел взрыв, была построена в 1980 году. В ней 80 квартир. Последний капитальный ремонт провели в 2016 году.