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Кадры с места взрыва в жилом доме на Сахалине

До семи человек стали жертвами взрыва и обрушения в пятиэтажном жилом дома в поселке Тымовское на острове Сахалин, трое из погибших — дети. Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям.

Как пишут СМИ, взрыв произошел на балконе одной из квартир, где мог стоять газовый баллон. Сам дом газифицирован не был. После взрыва начался пожар и обрушились все пять этажей в крайней части здания.

На месте проходит спасательная операция, людей ищут под завалами. По словам губернатора региона, найти не могут трех человек.

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