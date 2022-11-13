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Цивилизация
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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии второй недели ноября. Военная операция на Украине, парламентские выборы в Израиле, полное лунное затмение и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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Новости
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Правозащитники заявили о 326 погибших в результате протестов в Иране
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