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Общество

Восемь взрослых, 15 детей. Массовое отравление в польском центре для украинских беженцев

Десятки украинцев госпитализированы после отравления в центре для беженцев в Польше

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Gleb Garanich/Reuters
Санитарная инспекция Польши проверила центр для украинских беженцев в Глухолазах после того, как несколько десятков постояльцев обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Взяты образцы пищи, которую принимали беженцы. Большая часть пострадавших — дети от 2 до 16 лет, четверых уже выписали домой. Как сообщают власти, есть данные о вирусном характере отравления, но точную причину пока установить не удалось.

Свыше 20 украинских беженцев, большая часть из которых — дети, были госпитализированы с симптомами отравления, пишет портал inPoland. Все они проживали в центре для беженцев в Глухолазах Опольского воеводства.

«Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня три пациента в детском отделении и четверо в инфекционном. Они под наблюдением наших врачей, их состояние можно оценить как хорошее. У нас еще нет результатов лабораторных исследований, но все указывает на обычное пищевое отравление», — рассказал директор больницы в Нисе Норберт Крайчи.

Всего медицинская помощь понадобилась 23 украинцам — восьми взрослым и 15 детям. Четверо из них уже выписаны домой.

Санитарная инспекция провела обследование санитарно-гигиенического состояния кухни и пищеблока, не найдя каких-либо нарушений. Образцы пищи, как выдаваемой в столовой, так и приобретенной беженцами самостоятельно, тоже переданы в инспекцию.

«Судя по предварительным данным, полученным из больницы в Пруднике, у одного человека обнаружен норовирус, что может свидетельствовать о вирусном характере отравления. Состояние здоровья госпитализированных стабильное, они идут на поправку», — сообщил опольский воевода Славомир Клосовский.

Беженцы в Польше

После 24 февраля на территорию Польши въехали 7,7 млн граждан Украины. Большинство из них уехали в другие страны Евросоюза, на польской территории сейчас остаются 1,3 млн. Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приезжал в Киев, чтобы обсудить вопросы, касающиеся беженцев.

Вице-президент Еврокомиссии, отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица ранее заявила, что украинцы будут оставаться в европейских странах «еще долгие годы» после завершения конфликта.

«Ключевая проблема заключается в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны», — сказала вице-президент ЕК, отметив, что «это не так».

Школы и жилые дома во многих украинских городах разрушены, а рабочие места потеряны, поэтому им просто некуда возвращаться, добавила Шуица, призвав европейцев не ослаблять поддержку беженцам.

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что зимой Украину могут покинуть несколько миллионов человек. Они вынужденно сменят место жительства «в поисках тепла и безопасности».

«Они столкнутся с уникальными проблемами в области здравоохранения, включая респираторные инфекции, такие как COVID-19, пневмония и грипп, а также есть серьезный риск заболевания дифтерией и корью среди недостаточно вакцинированных групп населения», — отметил он.

Клюге добавил, что зимой многим жителям Украины придется использовать электрообогреватели или отапливать дома углем. «Это сопряжено с рисками для здоровья, включая воздействие токсичных веществ, которые вредны для детей, пожилых людей и лиц с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также случайные ожоги и травмы», — пояснил глава бюро.

«Все включено»

Как сообщило ранее издание Myśl Polska, украинские беженцы устроили протест из-за решения об их выселении из отеля с системой «все включено», где они проживали бесплатно.

«Бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, по-видимому, понравилось беженцам из-за восточной границы. Узнав о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом, «гости» устроили громкую акцию протеста», — говорилось в материале.

Беженцы с Украины восприняли необходимость самим арендовать жилье не как норму, а как «причиненный им вред», отмечал автор материала. По его словам, подобные инциденты с украинцами — не редкость для Польши.

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