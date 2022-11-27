Восемь взрослых, 15 детей. Массовое отравление в польском центре для украинских беженцев

Санитарная инспекция Польши проверила центр для украинских беженцев в Глухолазах после того, как несколько десятков постояльцев обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Взяты образцы пищи, которую принимали беженцы. Большая часть пострадавших — дети от 2 до 16 лет, четверых уже выписали домой. Как сообщают власти, есть данные о вирусном характере отравления, но точную причину пока установить не удалось.

Свыше 20 украинских беженцев, большая часть из которых — дети, были госпитализированы с симптомами отравления, пишет портал inPoland. Все они проживали в центре для беженцев в Глухолазах Опольского воеводства. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

«Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня три пациента в детском отделении и четверо в инфекционном. Они под наблюдением наших врачей, их состояние можно оценить как хорошее. У нас еще нет результатов лабораторных исследований, но все указывает на обычное пищевое отравление», — рассказал директор больницы в Нисе Норберт Крайчи.

Всего медицинская помощь понадобилась 23 украинцам — восьми взрослым и 15 детям. Четверо из них уже выписаны домой.

Санитарная инспекция провела обследование санитарно-гигиенического состояния кухни и пищеблока, не найдя каких-либо нарушений. Образцы пищи, как выдаваемой в столовой, так и приобретенной беженцами самостоятельно, тоже переданы в инспекцию.

«Судя по предварительным данным, полученным из больницы в Пруднике, у одного человека обнаружен норовирус, что может свидетельствовать о вирусном характере отравления. Состояние здоровья госпитализированных стабильное, они идут на поправку», — сообщил опольский воевода Славомир Клосовский.

Беженцы в Польше

После 24 февраля на территорию Польши въехали 7,7 млн граждан Украины. Большинство из них уехали в другие страны Евросоюза, на польской территории сейчас остаются 1,3 млн. Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приезжал в Киев, чтобы обсудить вопросы, касающиеся беженцев.

Вице-президент Еврокомиссии, отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица ранее заявила, что украинцы будут оставаться в европейских странах «еще долгие годы» после завершения конфликта.

«Ключевая проблема заключается в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны», — сказала вице-президент ЕК, отметив, что «это не так».

Школы и жилые дома во многих украинских городах разрушены, а рабочие места потеряны, поэтому им просто некуда возвращаться, добавила Шуица, призвав европейцев не ослаблять поддержку беженцам. Военная операция РФ на Украине. День 277-й В Севастополе до 12 декабря продлили желтый уровень террористической опасности. Великобритания... 28 ноября 00:00

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что зимой Украину могут покинуть несколько миллионов человек. Они вынужденно сменят место жительства «в поисках тепла и безопасности».

«Они столкнутся с уникальными проблемами в области здравоохранения, включая респираторные инфекции, такие как COVID-19, пневмония и грипп, а также есть серьезный риск заболевания дифтерией и корью среди недостаточно вакцинированных групп населения», — отметил он.

Клюге добавил, что зимой многим жителям Украины придется использовать электрообогреватели или отапливать дома углем. «Это сопряжено с рисками для здоровья, включая воздействие токсичных веществ, которые вредны для детей, пожилых людей и лиц с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также случайные ожоги и травмы», — пояснил глава бюро.

«Все включено»

Как сообщило ранее издание Myśl Polska, украинские беженцы устроили протест из-за решения об их выселении из отеля с системой «все включено», где они проживали бесплатно.

«Бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, по-видимому, понравилось беженцам из-за восточной границы. Узнав о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом, «гости» устроили громкую акцию протеста», — говорилось в материале.

Беженцы с Украины восприняли необходимость самим арендовать жилье не как норму, а как «причиненный им вред», отмечал автор материала. По его словам, подобные инциденты с украинцами — не редкость для Польши.