В Новошахтинске поймали стрелявшего в полицейских. Предположительно, это боец ЧВК «Вагнер»

В Новошахтинске задержали вооруженного мужчину, который 6 декабря обстрелял полицейских из пулемета. По данным ГУ МВД Ростовской области, задержанным оказался 38-летний уроженец другого региона. Telegram-канал Baza сообщает, что задержанный стрелок — боец ЧВК «Вагнер», ранее отбывавший срок в уфимской колонии ИК-4. Преступник прятался на заброшенной свиноферме, его искали почти сутки.

В Ростовской области задержали мужчину, который 6 декабря открыл огонь по полицейским в Новошахтинске, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — заявил губернатор.

В региональном главке МВД подтвердили факт задержания. Там уточнили, что стрелявшим оказался 38-летний уроженец другого региона.

По данным Telegram-каналов Mash и Baza, преступника, вооруженного пулеметом Калашникова, обнаружили в здании на заброшенной свиноферме. При задержании он оказал сопротивление. Отмечается, что его задержали в 10:58 по местному времени, а после увезли на допрос. По данным СК, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. «Дезертир, его ищут». В Новошахтинске мужчина обстрелял полицейских из автомата и скрылся В Ростовской области мужчина в камуфляже открыл стрельбу по полицейским из пулемета, ранив... 06 декабря 22:45

Как утверждает Baza без указания источников, стрелком, открывшим огонь по полицейским, оказался боец ЧВК «Вагнер» Павел Николин.

«Николин отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК «Вагнер». 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал», — пишет Baza.

В Следственном управлении СК подтвердили, что подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим за кражу и разбой.

Mash ранее назвал стрелявшего дезертиром, который бежал со стороны Украины. О том, что в силовиков стрелял именно дезертир, также рассказали собеседники ТАСС в правоохранительных органах.

«Стоит отметить, что по неофициальным правилам ЧВК «Вагнер», которые озвучивал сам Евгений Пригожин, «дезертирство — это смертный грех», — отмечает издание Baza.

ЧВК «Вагнер» проведет расследование

Создатель частной военной компании бизнесмен Евгений Пригожин пообещал проверить информацию о том, что задержанный за нападение на полицейских в Новошахтинске был бойцом ЧВК «Вагнер».

«Необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно», попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу РФ», — написал он в Telegram-канале.

Он также указал, что «если действительно Николин был бойцом ЧВК «Вагнер», то группа проведет собственное расследование «и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах».

Вербовка заключенных для участия в боевых действиях на Украине в составе этой частной военной компании ведется с начала лета, пишет «МК». Как следует из опубликованных в сети видеороликов с вербовочными беседами, выжившим после полугода военных действий заключенным обещают помилование, а за дезертирство структура грозит расстрелом на месте.

Нападение на полицейских

Около полудня 6 декабря мужчина в камуфляжной одежде и балаклаве обстрелял из автомата Калашникова троих сотрудников ППС, которые искали в лесу пропавшую женщину. Полицейские заметили подозрительного мужчину и попросили его предъявить документы. В ответ тот начал стрельбу.

В результате 27-летний сержант получил ранение в область таза, его госпитализировали. Стрелок скрылся, полиция и росгвардейцы искали его около суток.

«Это рыжий мужчина в балаклаве. На вид примерно 40 лет, есть щетина, а на правом запястье ожог. Рост — 182 см. С собой носит пулемет Калашникова», — так описал Telegram-канал Mash ориентировку, поступившую в полицию.

Следователи управления СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело по статьям «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

В Новошахтинске ввели в действие план «Сирена» — там закрыли детские сады и школы, перекрыли дороги, а жителям рекомендовали не выходить из дома. В это время силовики прочесывали территорию, досматривали автомобили и проверяли документы у водителей.

Раненый полицейский все еще находится в городской больнице после операции, пишет «КП Ростов». У него ранение бедра, врачи оценивают состояние как средней тяжести.