Второй горящий ТЦ за три дня. Все о пожаре в Подмосковье

Пожар произошел в ТЦ «СтройТракт» в Балашихе (микрорайон Железнодорожный). По данным МЧС, огонь распространился на первый этаж здания после возгорания стройматериалов на открытой площадке. Пожару присвоили четвертый ранг сложности, его площадь превысила 12 тыс. кв. м, к тушению привлекли вертолет. В результате ЧП пострадал сотрудник торгового центра: он пытался потушить огонь до прибытия пожарных и получил ожоги дыхательных путей.

В подмосковной Балашихе загорелся торговый центр «СтройТракт» (ранее носил название «Стройпарк»). За несколько часов площадь возгорания увеличилась до 12,5 тыс. кв. м, сообщили в МЧС. Горят два этажа ТЦ.

«В 08:33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Балашиха, мкр. Савино, улица Пригородная, дом 92», — сообщили в МЧС Московской области.

Спасатели установили, что пожар начался с возгорания строительных материалов возле здания торгового центра. По данным МЧС, к моменту прибытия пожарных «наблюдалось горение мусора на открытой площадке на площади 200 кв. м», затем огонь перекинулся на первый этаж ТЦ.

close 100% Тушение пожара в торговом центре «Стройтракт» в Железнодорожном, 12 декабря 2022 года МЧС РФ/РИА Новости

В ведомстве добавили, что системы оповещения и пожаротушения сработали штатно, а сотрудников торгового центра экстренно эвакуировали из здания.

В беседе с «Газетой.Ru» один из очевидцев пожара рассказал, что взрывов не было, но огонь распространился довольно быстро, поскольку в той части ТЦ находились стройматериалы.

«Так как он загорелся с утра, народа там нет, он еще не открылся. Пожарных машин было вначале около трех, потом еще доезжали», — отметил он.

В тушении пожара участвуют 45 человек и 14 единиц техники, возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. К тушению привлекли вертолет.

На кадрах, которые выкладывают в соцсети, видны черные клубы дыма, поднимающиеся от торгового центра. Telegram-канал «Mash» сообщил, что на площади 900 кв. м обрушилась кровля.

Общая площадь торгового центра составляет 16,9 тыс. кв. м. Как пишет Telegram-канал «112», огонь быстро распространяется внутри помещения, а МЧС продолжает наращивать силы для тушения пожара.

Пока известно только об одном пострадавшем. По данным РИА Новости, охранник торгового центра пытался самостоятельно тушить огонь до приезда пожарных.

«У него ожоги верхних дыхательных путей», — сообщили агентству в экстренных службах.

Как уточняет Telegram-канал Mash, пострадавшего зовут Сергей Чистов, ему 39 лет. У мужчины также диагностировали отравление продуктами горения.

Причина пожара

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», предварительная причина пожара — короткое замыкание. Это подтверждает и источник ТАСС в экстренных службах.

«Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Это предварительная причина пожара», — сообщил собеседник ТАСС.

В Москве уже два дня сильные осадки. 12 декабря город накрыл ливень: за ночь в столице выпало более 50% месячной нормы осадков, пишет РИА Новости.

По данным СПАРК, в 2019 году на территории ТЦ проводилась проверка МЧС, тогда были выявлены нарушения. «Уже много лет бесхозная». В Москве загорелось здание усадьбы Лопухиных XVII века В Москве произошел пожар в старинной усадьбе Лопухиных. Во время тушения пострадал пожарный... 10 декабря 15:25

Как пишет «Mash», в части торговых павильонов не было световых табличек «Выход», сигнализация не работала, а часть встроенных в ангары помещений была сделана из горючего материала.

Кроме того, у несущих металлических конструкций не было установленного законом предела огнестойкости, а в коридорах не предусмотрена противодымная вентиляция для удаления продуктов горения.

Однако при проверке в 2022 году нарушений противопожарной безопасности найдено не было.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал балашихинский городской прокурор Никита Брыкин. Ведомство намерено установить все обстоятельства и причины произошедшего. СК возбудил уголовное дело по факту пожара.

Ущерб от пожара в ТЦ в Балашихе может составить до нескольких миллиардов рублей, отметили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

Второй пожар за три дня

Пожар в ТЦ «СтройТракт» стал вторым крупным ЧП, которое произошло в Подмосковье за последние три дня. 9 декабря на территории торгового центра «Мега Химки» сгорел строительный гипермаркет OBI. Здание магазина выгорело почти полностью, не затронув при этом пристройки, которые стояли поблизости. В результате пожара погиб сотрудник торгового центра.

В Следственном комитете сообщили, что причиной пожара стали сварочные работы. По факту пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Во Всероссийском союзе страховщиков заявили, что ущерб от пожара в «Мега Химки» станет рекордным по величине страхового убытка по таким объектам для России. Его оценивают в 20-30 млрд рублей.