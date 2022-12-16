В Бурятии упал вертолет Ми-8, весь экипаж погиб

В Бурятии в пятницу разбился вертолет Ми-8, который совершал перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал. На борту были трое членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Вертолет не находился в эксплуатации и предназначался для экспорта. Причиной крушения мог стать пожар в двигателе. Также рассматриваются версии о технической неисправности и ошибке пилотов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Улан-Удэ утром в пятницу, 16 декабря, потерпел крушение вертолет Ми-8. Как передает ТАСС, борт загорелся при посадке в аэропорту Байкал.

«Ми-8 упал при посадке в аэропорту Байкал и загорелся. На борту был экипаж из трех человек», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, все трое членов экипажа вертолета погибли. «Пассажиров на борту не было», — уточнил источник в оперативных службах.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные. «В 15:50 (10:50 мск) поступило сообщение о возгорании вертолета Ми-8 при совершении посадки в аэропорту Байкал. Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по второму рангу пожара», — сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Уточняется, что возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета.

Причиной крушения вертолета мог стать пожар в двигателе.

«При посадке, по предварительным данным, в воздухе у вертолета произошел пожар в двигателе. Горящий борт упал на землю», — рассказали в правоохранительных органах.

В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что предварительной причиной крушения вертолета стала техническая неисправность или ошибка пилотов.

Как сообщили в правительстве региона, разбившийся вертолет не находился в эксплуатации и готовился к поставке. Там добавили, что вертолет Ми-8 совершал перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал. Су-30 упал на жилой дом в Иркутске. Что известно об авиакатастрофе В воскресенье истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета и упал... 24 октября 08:16

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По последним данным, пострадали 43 человека, среди них — девять детей. На данный момент в больнице в тяжелом состоянии остается последний пострадавший — ребенок.

23 октября истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета и упал на двухэтажный деревянный дом в Иркутске.

Оба пилота погибли. Из местных жителей, по словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, никто не пострадал. На месте ЧП вспыхнул пожар, площадь которого составила 200 кв. м.