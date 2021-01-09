Число пострадавших из-за лавины в Норильске выросло до двух

Число пострадавших при сходе лавины на горнолыжной базе в Норильске выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав по Красноярскому краю.
В ведомстве пояснили, что за медицинской помощью обратился человек, который самостоятельно выбрался из-под снежного завала и вызвал спасателей.
«Двое пострадавших. Один в средней степени тяжести, от госпитализации отказался. В больнице в тяжелом состоянии находится другой пострадавший — подросток», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека. Во время поисково-спасательной операции под снежными завалами был найден подросток, который с тяжелыми травмами был госпитализирован, а также тело 38-летней женщины. В настоящее время ведутся поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины. По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело.
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