Непал одобрил «Спутник V»

Власти Непала одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», пишет Reuters.

«Было дано одобрение на использование в чрезвычайных ситуациях российской вакцины «Спутник V» в Непале», — приводятся слова представителя непальского регулятора.

В Непале коронавирусом заразились 287 567 человек, погибли 3 102 пациента. За последние сутки были выявлены 1 667 случаев.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, который курирует политику использования вакцин в Европе, Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» при одобрении Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) появится в странах Евросоюза не ранее конца 2021 года.