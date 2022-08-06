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Армия
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Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава МО: Израиль продолжит операцию в секторе Газа и увеличит ее... 18:00
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Yahoo News Japan: санкции против России ударили по суши-индустрии... 17:34
Баскетболист Кантер об обмене Грайнер на Бута: мы не можем... 17:33
В КЧР арестовали сторонника «Правого сектора*»... 17:29
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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии первой недели августа. Военная операция на Украине, пожар на площади в десятки тысяч метров на складе Ozon в Подмосковье, празднование Дня ВДВ, визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, израильская операция «Рассвет» в секторе Газа и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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Военная операция РФ на Украине. День 164-й
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Сжегшая загранпаспорт блогерша Штефан будет отдыхать на Волге
Новости
Булыкин: «Спартак» хочет показать себя хорошей командой, несмотря на происходящее в руководстве
У Кадырова и Шойгу состоялась неформальная встреча
В Петербурге из-за ливня затопило вокзал и магазины
Yahoo News Japan: санкции против России ударили по суши-индустрии в Японии
Баскетболист Кантер об обмене Грайнер на Бута: мы не можем обменивать ее на опасных преступников
В КЧР арестовали сторонника «Правого сектора*», готовившего теракты в прокуратуре и военкомате
Комментатор Гомельский назвал трансферы российских футбольных клубов мусором
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