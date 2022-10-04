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«Женщина, жизнь, свобода». На протестах в Иране погибли более 100 человек

В Тегеране и других городах Ирана продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся 16 сентября. По неофициальным данным, за это время погибли уже более 130 человек, сотни ранены. Официальные данные не публикуются.

Беспорядки вспыхнули в стране после смерти 22-летней Махсы Амини – она скончалась после задержания «полицией нравов». Очевидцы утверждают, что ее избили сотрудники Назидательного патруля, обвинившие Амини в «неподобающем» ношении хиджаба. Иранская полиция утверждает, что смерть наступила в результате сердечного приступа.

Протесты распространились из столицы на другие города. Выходящие на улицы люди скандируют лозунги «Смерть диктатору», «Назидательный патруль — убийцы», «Иран будет свободен». Несколько женщин сняли и сожгли свои хиджабы в ответ на нападение полиции. «Женщина, жизнь, свобода» — популярный лозунг протестов.

Демонстранты используют плакаты, которые критикуют правительство Ирана и Высшего руководителя республики Али Хаменеи. Сам он утверждает, что протесты были спланированы Вашингтоном и Тель-Авивом.

Демонстрации в Иране и других странах, где люди выходят поддержать жительниц исламской республики, – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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