«Катастрофические штормовые волны». На Флориду обрушился ураган «Иэн»

Ураган «Иэн» 5-й категории силы с максимальной скоростью ветра почти 250 километров в час обрушился на Флориду в среду (в ночь четверга по московскому времени). Почти 2 млн домов и предприятий в штате остались без электричества, сообщает Associated Press. «Иэн» в момент выхода на сушу стал пятым по силе ураганом в истории наблюдений в США, если судить по скорости ветра.

Наводнения ожидаются по всей Флориде. В воду могут попасть загрязненные отходы заводов по добыче фосфорных удобрений, более миллиарда тонн слаборадиоактивных отходов. Отчаявшиеся американцы размещают сообщения в соцсетях, умоляя о спасении себя и своих близких. Экстренные службы с трудом справляются с валом звонков от людей, застрявших в затопленных домах.

Национальный центр ураганов предупредил, что во Флориде неизбежны «катастрофические штормовые волны, ветры и наводнения». По данным экспертов, в центральной и северо-восточной Флориде ожидается от 30 до 45 сантиметров осадков, а в некоторых местах — до 60 см. Высота морских волн может превышать пять метров на побережье. Метеоролог телеканала Weather Channel, освещавший за свою карьеру более чем 90 штормов, сказал, что за последние 30 лет он не видел ничего подобного урагану «Иэн».

Последствия урагана во Флориде — в фоторепортаже «Газеты.Ru».