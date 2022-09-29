Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Президент «Сочи» Ротенберг считает, что в многие в УЕФА... 12:21
С-400 «Триумф» отразили ракетный удар «противника» в Приморском... 12:19
Ученые создали метод диагностики опухоли мозга, позволяющий изучить ее... 12:19
На Урале мать избивала 8-летнюю дочь, выгоняла без одежды... 12:18
Бывший замглавы МЧС Фалеев: у НАТО есть «подводные... 12:17
Режиссер Пак Чхан-ук назвал Шостаковича своим любимым композитором 12:17
Депутат Аксаков сообщил, что Госдума не даст родственникам право... 12:17
Депутатов Госдумы пригласили в Кремль на мероприятие... 12:16
Диана Гурцкая призналась, что не обижается на мемы... 12:16
Клишас заявил о расхождениях в законах права состоящих... 12:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

«Катастрофические штормовые волны». На Флориду обрушился ураган «Иэн»

Ураган «Иэн» 5-й категории силы с максимальной скоростью ветра почти 250 километров в час обрушился на Флориду в среду (в ночь четверга по московскому времени). Почти 2 млн домов и предприятий в штате остались без электричества, сообщает Associated Press. «Иэн» в момент выхода на сушу стал пятым по силе ураганом в истории наблюдений в США, если судить по скорости ветра.

Наводнения ожидаются по всей Флориде. В воду могут попасть загрязненные отходы заводов по добыче фосфорных удобрений, более миллиарда тонн слаборадиоактивных отходов. Отчаявшиеся американцы размещают сообщения в соцсетях, умоляя о спасении себя и своих близких. Экстренные службы с трудом справляются с валом звонков от людей, застрявших в затопленных домах.

Национальный центр ураганов предупредил, что во Флориде неизбежны «катастрофические штормовые волны, ветры и наводнения». По данным экспертов, в центральной и северо-восточной Флориде ожидается от 30 до 45 сантиметров осадков, а в некоторых местах — до 60 см. Высота морских волн может превышать пять метров на побережье. Метеоролог телеканала Weather Channel, освещавший за свою карьеру более чем 90 штормов, сказал, что за последние 30 лет он не видел ничего подобного урагану «Иэн».

Последствия урагана во Флориде — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 218-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 218-й день
Сталь, туалетная бумага и Газманов. По кому ударят новые санкции ЕС
Politico рассказала о планах ЕС запретить импорт стали и дезодорантов из России
Московские осенние ураганы и другие «фишки» глобального потепления
Климатолог Александр Родин рассказал о температуре в Москве конца XXI века
Helsingin Sanomat: финскую границу могут закрыть для туристов из РФ в ночь на 30 сентября
Еврокомиссар: за утечками газа на «Северных потоках» может стоять «некое государство»
Магазины Lego в России изменят название на «Мир кубиков»
Депутат Аксаков сообщил, что Госдума не даст родственникам право забирать вклады мобилизованных
Новости
Президент «Сочи» Ротенберг считает, что в многие в УЕФА готовы к диалогу с Россией
С-400 «Триумф» отразили ракетный удар «противника» в Приморском крае
Ученые создали метод диагностики опухоли мозга, позволяющий изучить ее характер за 40 минут
На Урале мать избивала 8-летнюю дочь, выгоняла без одежды на мороз и привязывала к кровати
Бывший замглавы МЧС Фалеев: у НАТО есть «подводные роботы» для взрыва «Северных потоков»
Режиссер Пак Чхан-ук назвал Шостаковича своим любимым композитором
Депутатов Госдумы пригласили в Кремль на мероприятие с участием Путина
Все новости
«Роль Вали Будейко из «Универа» — не клеймо на всю жизнь». Интервью с Александром Мартыновым
Актер Александр Мартынов рассказал о семье, новой фамилии и дружбе с Анной Хилькевич
Тест: угадайте, это цитата из книги или статус в соцсетях из нулевых
Отгадайте, какие цитаты принадлежат писателям, а какие – неизвестным авторам во «ВКонтакте»
Как научить ребенка держать ручку: простой способ
Педагог Сперанская: лучше обучать ребенка письму с помощью карандаша, а не шариковой ручки
«Они редко делают замечания детям»: Анна Грин – о разности взглядов мам в России и за рубежом
Певица Анна Грин назвала отличия российских матерей от иностранок
ФСБ усмотрела «акт международного терроризма» в ЧП на «Северных потоках»
РИА «Новости»: в Пентагоне заявили о непричастности США к взрывам на «Северных потоках»
Евросоюз усилит санкции против России. И одновременно смягчит
Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала «заставить Кремль заплатить» за референдумы
Королева бурлеска: Дите фон Тиз — 50
Лукашенко впервые за 40 лет посетил Абхазию и пообещал ее не бросать
Лукашенко рассказал, как до поздней ночи обсуждал с Путиным проблемы Абхазии
«Объясняем.рф»: срочников могут мобилизовать только после увольнения в запас
В период самой срочной службы солдаты под мобилизацию не попадут
Пасхалки к «Крестному отцу» и Йода с глазами Эйнштейна: чего вы могли не знать о «Звездных войнах»
10 невероятных фактов о создании оригинальных «Звездных войн»
20 идей по развитию России: борьба с систематическими нарушениями ПДД
Дмитрий Давыдов предложил наказывать тех, кто регулярно нарушает ПДД
«Немедленно покинуть Россию». США предупредили своих граждан
США и Латвия призвали своих граждан «как можно скорее» покинуть Россию
Интервью с режиссером Петром Келептришвили — о его «Городе музыки» и звучании Москвы
Режиссер Петр Келептришвили рассказал о фильме «Город музыки»

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+