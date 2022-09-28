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Королева бурлеска: Дите фон Тиз — 50

28 сентября модель, символ современного бурлеска Дита фон Тиз празднует юбилей — ей исполняется 50 лет.

В детстве Хизер Рене Свит – настоящее имя актрисы – обожала фильмы 40-х годов. В колледже девушка изучала историю костюма и мечтала стать стилистом, чтобы одеть весь Голливуд в стиле ее любимой эпохи.

«Причина, по которой я начала всем этим заниматься, проста: я хотела иметь что-нибудь общее с секс-символами. Мои кумиры — женщины прошлого: Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Рита Хейворт. Я чувствовала, что могу запечатлеть и возродить дух этой эпохи», – рассказывала модель в одном из интервью.

После колледжа она некоторое время работала стриптизершей, а с 1992 года начала выступать с бурлескными номерами в группе танцовщиц. Спустя год Дита отправилась в турне с собственным шоу. В него входили номера с картонной луной, корсетами и купанием в громадном фужере мартини. Ее заметил издатель PlayBoy Хью Хефнер, и карьера танцовщицы пошла в гору.

В 2005 году Дита вышла замуж за певца Мерлина Мэнсона. Пара прожила в браке чуть больше года и подала на развод из-за «непримиримых разногласий».

Дита фон Тиз на сцене и в жизни – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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