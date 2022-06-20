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Полжизни в мире животных: Николаю Дроздову — 85

20 июня исполняется 85 лет советскому и российскому зоологу, доктору биологических наук Николаю Николаевичу Дроздову. Известный миллионам как ведущий телепередачи «В мире животных», Дроздов родился в 1937 году в Москве в семье профессора органической химии и врача-терапевта.
Прапрадед Дроздова по материнской линии – ветеран Бородинского сражения, гвардейский кирасирский офицер Иван Романович фон Дрейлинг.
В юности Николай Дроздов работал табунщиком на конном заводе, позже поступил на биофак МГУ. Уйдя оттуда со второго курса, он работал на швейной фабрике. В середине 1950-х учился на Естественном факультете МГПУ, после поступил на географический факультет МГУ. До 1966 года учился там в аспирантуре.

Программу «В мире животных» вел с 1977 по 2018 год. С 2000 года Дроздов имеет ученое звание профессора своей кафедры биогеографии. В 2003 и 2004 годах принял участие в реалити-шоу «Последний герой».

Регулярно выступает в защиту животных и за сохранение их среды обитания. В 1975 году, после поездки в Индию, стал убежденным вегетарианцем.
Дроздов рассказывал, что из экзотичного мяса пробовал бегемота, но потом перестал есть даже рыбу и яйца – по его словам, растительная пища здоровее. Оптимальным для себя весом при росте в 180 см он называл 70 кг.

«Не знаю, что такое отдыхать. Сплю пять-шесть часов в сутки, встаю рано, два часа делаю зарядку йога, классическую и дыхательную гимнастику, включая 100 приседаний», — рассказывал Дроздов газете «Труд». Любимым блюдом своим он называл овсянку на воде с ложечкой меда.

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